ФСБ готувала замах на комбата "Вовки Да Вінчі": для ліквідації Сергія Філімонова росіяни завербували учасника АТО

СБУ перехопила кілера з автоматом Калашникова

Українські спецслужби запобігати спробі вбивства командира 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова. Замах організовувала російська ФСБ через завербованого жителя Дніпропетровщини.

Росіяни використали нову тактику "під чужим прапором", видаючи себе за співробітників СБУ, повідомляє пресслужба Служби безпеки України. Учасник АТО з Кам'янського щиро вірив, що виконує завдання української спецслужби.

За даними СБУ, операція почалася з телефонного дзвінка у соцмережі. Фальшива представниця української спецслужби звинуватила чоловіка у "державній зраді" через начебто підозрілі покупки ліків в інтернет-магазині, який нібито фінансує російські війська. Для посилення психологічного тиску йому надіслали підроблену повістку на допит до СБУ.

Після цього росіяни запропонували "співпрацю" в обмін на закриття кримінальної справи. Завербованому надіслали навіть анкету про прийом до СБУ і наказали прибути до Києва для виконання "патріотичного завдання".

Куратори з ФСБ майстерно маніпулювали переконаннями українця. У листуванні він висловлював готовність знищувати окупантів навіть ціною власного життя, не підозрюючи про справжню мету операції.

Прибувши до столиці, завербований орендував квартиру поблизу житлового комплексу, де проживав Сергій Філімонов. Російський куратор представив українського командира як "зрадника", який начебто координує ракетні удари по Києву. Після чергового масованого обстрілу столиці ФСБ переконувала фігуранта, що саме "об'єкт спостереження" несе відповідальність за атаку.

Завербований ретельно виконував вказівки: регулярно надсилав фотозвіти з двору будинку, описував переміщення військового, складав детальні звіти про його розпорядок дня. Згодом куратор передав координати схрону на околиці Києва, де російські агенти заховали автомат Калашникова.

Отримавши зброю, чоловік продовжив стеження і незабаром отримав остаточну вказівку — ліквідувати українського офіцера. Саме в цей момент, коли завербований виходив на вулицю зі спорядженою зброєю для виконання "завдання", його затримали оперативники СБУ.

Затримання підозрюваного

Фальшиві документи

Вилучена зброя

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон з повним листуванням із російським куратором, що стало ключовим доказом у справі. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затриманому повідомили підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

СБУ окремо наголошує: представники Служби безпеки ніколи не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати сумнівні або протиправні дії. Українська спецслужба діє виключно в рамках чинного законодавства.

У разі отримання підозрілих повісток або контактів від осіб, які представляються працівниками СБУ, слід негайно звертатися на гарячу лінію 0 800 501 482 або до чат-бота "Спали ФСБшника" у Telegram за адресою t.me/spaly_fsb_bot.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що СБУ затримала жінку, яка планувала теракт у Києві. Зловмисниця ховала вибухівку у сумочці.