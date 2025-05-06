Планировать было практически невозможно. Залужный описал проблемы в ВСУ в начале вторжения

В начале полномасштабной войны ВСУ столкнулись с кризисом управления – о причинах рассказал эксголовнокомандующий Валерий Залужный

Полномасштабное вторжение стало стресс-тестом для командования Вооруженных Сил Украины. Эксголовнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, какие проблемы возникли из-за беспрецедентного размаха полномасштабного вторжения.

Россияне атаковали по всем направлениям — нужно было больше ресурсов, больше командиров. В течение весны удалось привлечь максимум — в частности, командование Сухопутных войск. На лето 2022 года за стратегическое командование отвечал Генштаб, за оперативное и тактическое — 24 разных органов управления. Не хватало примерно 18, говорит Залужный. Комплектовали их из тех, кто был, а имеющееся командование имело бешеную нагрузку.

"В подчинении командующего находилось одновременно 15-20 бригад, а в подчинении командиров отдельных бригад на широком участке фронта находилось до 12 и более батальонов. Учитывая высокую интенсивность действий, детально разобраться, провести качественно анализ и спланировать будущие действия почти невозможно, — рассказывает Залужный, — В отдельных органах управления это приводило к так называемому "ручному управлению" — когда руководитель управлял отдельным подразделением через "голову" командира. Как следствие — появление безответственности и иногда потеря инициативы".

Еще одна проблема — отсутствие стратегической разведки. В Генштабе просто не существовало соответствующего органа. Общая ситуация была такова, что система управления оказалась не готовой к масштабной войне. В Генштабе это понимали — начали разворачивать армейские корпуса, но процесс не быстрый. Официально переход на корпусную структуру начался 3 февраля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что миротворцы потенциально могли прийти в Украину еще 1,5 года назад. Украина же пока не имеет соответствующего закона о деятельности иностранных военных на нашей территории.