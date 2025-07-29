Голод 1921-1923 годов убил не менее 1,5 млн человек: как украинцы заплатили жизнью за советские амбиции (фото)

Несмотря на сильнейшую засуху, опустошившую южные регионы, руководство КП(б)У обязалось собрать с республики 100 миллионов пудов зерна, половина из которых должна была быть отправлена в Россию.

Лето 1921 навсегда осталось в памятнике украинского народа как начало одной из самых жестоких трагедий. 29 июля того года руководство КП(б)У приняло решение, превратившее естественную засуху в рукотворную катастрофу национального масштаба.

Телефонограмма в московский центр содержала обязательство изъять из проголодавшейся Украины стомиллионный запас зерна в пудах, при этом половина урожая должна была быть передана российским губерниям.

Когда небо и земля сговорились против людей

Летом 1921 года южноукраинские территории встретили селян беспощадной засухой. Выжженные солнцем поля не смогли дать привычный урожай, оставив земледельцев без традиционных запасов на зиму. Однако вместо сочувствия и помощи власти продемонстрировали железную решительность в выполнении установленных планов хлебозаготовок.

Весенние перемены в аграрной политике обещали крестьянам право распоряжаться собственным урожаем после выполнения государственных обязательств. Продразверстка должна была заменена продналогом, что звучало как шаг к справедливости. Однако реальность оказалась жестче любых обещаний — принудительные изъятия продолжались с прежней безжалостностью. То есть, оно происходило даже вопреки всем обстоятельствам острой нехватки: например, в Донецкой губернии, где урожай был вдвое меньше установленной квоты налога, власти все равно заставляли собирать назначенные суммы.

География страдания

Наиболее жестко бедствие ударило по пяти южным губерниям: Екатеринославской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской. Именно эти территории, традиционно богатые зерном, превратились в эпицентр национальной трагедии.

Голодающие дети города Бердянск и уезда Гуляй поле,

Реквизиционные отряды работали с механической точностью, изымая последние запасы зерна даже из самых бедных крестьянских дворов. Природная катастрофа стала лишь фоном для искусственно созданного гуманитарного кризиса беспрецедентных масштабов.

Парень, съевший от голода своего брата

Неутешительные цифры

Статистика того периода поражает своей жестокостью. К весне 1922 года почти четыре миллиона украинцев оказались на грани выживания. Это число составляло более трети всего населения пострадавших регионов — каждый третий человек в этих краях боролся за жизнь.

Первые жертвы голодной смерти появились уже осенью 1921 года, однако точный подсчет потерь до сих пор невозможен из-за сокрытия информации властями. Цифры стали не просто статистикой, а свидетельством огромной человеческой трагедии. По разным данным, общее количество умерших от голода в Украине в 1921-1923 годах колеблется от 1,5 до более 3 миллионов человек, что делает эту трагедию одной из крупнейших в истории Украины XX века.

Голодающие дети

Молчание как оружие уничтожение

Итак, власть искусно владела информационным оружием. Украинскую трагедию тщательно скрывали от общества, создавая вокруг нее занавес молчания. Пресса того времени настойчиво рассказывала о помощи российскому Поволжью, замалчивая масштабы бедствия в украинских губерниях.

Термин "голод" в отношении Украины было запрещено употреблять в официальных документах и публикациях. Вместо этого использовали эвфемизм "неурожай", который преуменьшал масштабы катастрофы и снимал ответственность с власти за созданную ситуацию. Такая лингвистическая манипуляция делала невозможным адекватную оценку ситуации и организацию эффективной помощи.

Объявления Американской администрации помощи (АРА). Александровск (ныне – Запорожье). 1922 г.

В частности и поэтому международное сообщество откликнулось на украинскую трагедию только через год после начала катастрофы. Август 1922 года принес долгожданную гуманитарную помощь от зарубежных организаций, которая спасла тысячи жизней. Однако для сотен тысяч украинцев эта помощь пришла слишком поздно.

Голод как политическое орудие

Большевистское руководство демонстрировало циничное мастерство в использовании человеческого горя для укрепления собственной власти. Под лозунгами борьбы с последствиями стихийного бедствия проводились конфискации церковного имущества, усиливались репрессии против несогласных, подавлялось любое сопротивление в сельской местности. Власть превратила природную катастрофу в инструмент политического давления, демонстрируя готовность жертвовать человеческими жизнями ради достижения идеологических целей.

Трагедия 1921-1923 годов стала своеобразным испытанием методов, которые впоследствии будут использованы в еще больших масштабах. Голодомор 1932-1933 годов имел свою страшную предысторию в этих событиях, когда власть впервые продемонстрировала готовность использовать голод как средство подчинения целого народа.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще трех трагедиях, которые советские власти скрывали в Украине. Массовые смерти не пугали власть имущих, но главное было не допустить огласки.