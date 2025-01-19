Закрепощение селян Москвой во время коллективизации в Украине: первый шаг к Голодомору 1932—1933 годов

Сталинские "реформы" сельского хозяйства привели к террору голодом и повальному уничтожению украинцев

Уже практически безоговорочный лидер Советского Союза Иосиф Сталин назвал 1929 год годом "великого перелома". К этому времени были "зачищены" или отправлены на второстепенные должности представители старой ленинской гвардии. Их окончательно, практически всех, добьют уже в 1937—1938 годах во время "Большого террора". Период всевозможных "уклонов" и "оппозиций" закончился после их разгрома как раз в конце 1920-х годов. А все, кто хоть слово сказал против генеральной линии партии и "Вождя всех народов", находились на крючке спецслужб и были обречены оказаться в лучшем случае в лагерях Сибири и Дальнего Востока.

Погром украинской науки и культуры

Управленческие кадры, а это в большинстве своем еще дореволюционная научно-техническая интеллигенция, с 1928 года оказались под ударом власти: состоялись показательные судебные процессы – "Шахтинское дело", процесс Промпартии, по результатам которого были осуждены 65 инженеров и техников Донецкого бассейна. Эти дела привели к нагнетанию истерии и террора, они якобы обосновывали необходимость продолжения классовой борьбы в государстве, находившемся в кольце врагов. А в Украине эта борьба имела свою специфику как противостояние московского центра национально настроенной интеллигенции, ощутившей дыхание свободы во время проведения украинизации/коренизации с середины 1920-х годов.

В этом русле в марте-апреле 1930 года в Харьковском оперном театре (до 1934 года этот город был столицей советской Украины) состоялся грандиозный процесс Союза освобождения Украины (СВУ) – вымышленной антисоветской организации. Целью процесса была дискредитация деятелей украинской культуры – основной движущей силы украинизации, а следовательно, ее свертывание и усиление процесса русификации в республике. Произошел настоящий погром украинской науки и культуры.

Интересно, что политику Москвы поначалу поддерживали и проводники этой самой украинизации в партийных и образовательных органах власти, так называемые национал-коммунисты. Но Кремль не верил в их лояльность коммунистическим идеалам, и поэтому они вскоре, уже в разгар Голодомора 1932—1933 годов, были уничтожены или отправлены в лагеря, где уже закончили свой земной путь во время "Большого террора".

"Богатая Украина – наша: не будет голодать московский пролетариат"

…Введенная весной 1921 года на X съезде РКП(б) так называемая Новая экономическая политика (НЭП) была лишь временной либерализацией после жестокой политики "военного коммунизма" во время кровавой гражданской войны на территории бывшей Российской империи, которая вызвала конкретно в Украине массовое сопротивление селянства. И уже в 1928 году ситуация в экономике кардинально изменилась. Необходимость огромных объемов капиталовложений в развитие тяжелой промышленности и военно-промышленного комплекса в СССР (а многое нужно было покупать за валюту в капиталистических государствах) требовала от его руководства находить новые резервы. И тут оказалось, что наиболее важным источником для получения необходимых средств была торговля хлебом и зерном с теми самыми "проклятыми капиталистами". Сталин увидел, что выходом из кризиса является коллективизация сельского хозяйства. И ее можно было проводить только под строгим государственным контролем с использованием методов времен "военного коммунизма", которые к тому времени уже ушли в небытие.

Роль Украины и Кубани как житниц всего государства была известна всем. Нарком земельных дел УССР Александр Шлихтер еще в 1927 году отмечал важность "богатой" Украины для жизнедеятельности всего Советского Союза: "Мы ставим себе задачу выделить сто миллионов пудов хлеба, чтобы распределить его принудительной разверсткой по губерниям и уездам. 100 миллионов для голодной России, которой снова приходится переживать угрозу нового вражеского вторжения со стороны Запада. Эти 100 миллионов – цифра колоссальная… Богатая Украина, хлебная Украина – наша: не будет голодать московский пролетариат".

Комсомольцы конфискуют зерно, которое спрятали селяне, Украина, 1 ноября 1930 года

То есть для спасения "голодающего московского пролетариата" большевикам необходимо было фактически "почистить" украинское село, которое с первых шагов власти сопротивлялось коллективизации. Это была своеобразная "пацификация" селян типа той, которую проводила в 1930 году польская власть на Галичине. Уже в начале 1930-х годов она приняла отвратительные формы; начался новый виток репрессий, конечно же, под видом борьбы с украинскими националистами, "петлюровцами". Советские оккупанты открыто грабили, издевались над селянами во время заготовки не только хлеба, но и мяса, картофеля, яиц, шерсти и других сельскохозяйственных продуктов.

От сплошной коллективизации к террору голодом

Однако процесс коллективизации селянских хозяйств, создания колхозов проходил очень медленно. Международная конъюнктура также изменилась: в странах Запада началась после биржевого краха в конце октября 1929 года так называемая Великая депрессия. Она в большей или меньшей степени охватила всю мировую экономику, что автоматически привело к резкому падению цен на хлеб и зерно – основной экспортный продукт СССР. Уже в ноябре того же года состоялся пленум ЦК ВКП(б), который принял курс на сплошную коллективизацию. А 6 января 1930 года вышло постановление ЦК ВКП(б) "О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству".

В "Кратком курсе истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)" обосновывалась политика уничтожения кулачества как класса. В Украине, как и Казахстане, Центрально-Черноземной области России, в Сибири и на Урале планировалось завершить коллективизацию весной 1932 года. С этого времени шаг за шагом именно на украинских землях, на Кубани, населенной преимущественно украинцами, начинается организованный коммунистической властью террор голодом, который получил название Голодомор 1932—1933 годов.

Улицы Харькова. 1933 год. Фото австрийского инженера Александера Винербергера

В конце января 1930 года было объявлено о переходе от политики "ограничения" кулачества к жестокой ликвидации кулачества "как класса". У так называемых кулаков (часто это были "середняки" и даже бедные селяне) конфисковывали жилые и хозяйственные постройки, средства производства, предприятия и кооперативы по переработке сырья, любой скот. Для контроля за решением партийных и хозяйственных органов в села командировали рабочих-коммунистов, получивших название "двадцатипятитысячники"; в Украине это были в основном этнические русские. Многие становились председателями новосозданных колхозов, хотя не имели никаких навыков хозяйствования на земле и только выполняли жесткие рекомендации и приказы партии.

Часть хозяйств "кулаков" была вообще конфискована, глава семьи подлежал аресту и суду; члены семей отправлялись на поселение на север и восток СССР. Эти репрессии уже в первые месяцы "сплошной коллективизации" привели к высылке более 150 тысяч селян.

Не следует забывать, что в Украине позиции состоятельных селян и "середняков" были особенно сильны. Часто этих самых "середняков" и даже бедных селян огульно объявляли "подкулачниками" из-за нежелания добровольно вступать в колхозы. Уже к 1932 году было ликвидировано, а точнее, экспроприировано примерно 200 тысяч хозяйств и большинство селян заставили вступить в колхозы.

Селяне сдают хлеб. Барышевский район, Киевский округ, 1930 год

Именно в Украине, на Кубани было наиболее активное сопротивление коллективизации. "К весне 1930 года украинское село накрыла волна селянских восстаний. Лишь в марте 1930 года власти зафиксировали 1700 селянских восстаний и протестов. Повстанцы убили десятки советских администраторов и активистов, еще несколько сотен подверглись нападениям и физическому насилию. В украинских регионах на границе с Польшей целые села поднимались и шли к границе, убегая от ужасов сталинской коллективизации", – писал профессор истории Гарвардского университета Сергей Плохий в книге "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності". Общее количество повстанцев составляло, по разным подсчетам, от 30 до 50 тысяч человек.

Власти активно использовали в борьбе с селянами армию и подразделения ОГПУ. После статьи Сталина "Головокружение от успехов" (2 марта 1930 года в газете "Правда"), в которой он приостановил насильственную коллективизацию, на несколько месяцев ситуация кардинально изменилась, значительную часть земли вернули селянам. Но это было тактическое отступление, и осенью того же года наступление на село возобновилось, встречая уже в основном пассивные формы сопротивления – такие, как отказ выращивать больше зерна, а также убой домашних животных; десятки тысяч селян выезжали в промышленные центры Донбасса и на Поднепровье, где на новых стройплощадках (вроде Днепрогэса), на заводах, шахтах ощущалась нехватка работников.

"К середине 1932 года было коллективизировано 70% украинских домохозяйств, в то время как средний показатель по Союзу составлял 60%. Республика, производившая 27% всего советского зерна, стала ответственной за 38% всех поставок зерна государству" (С. Плохий). Впереди был террор голодом в Украине, который унес, по разным данным, от 5,5 до 7 миллионов жизней наших соотечественников.