Закрепощение селян Москвой во время коллективизации в Украине: первый шаг к Голодомору 1932—1933 годов
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Сталинские "реформы" сельского хозяйства привели к террору голодом и повальному уничтожению украинцев
Уже практически безоговорочный лидер Советского Союза Иосиф Сталин назвал 1929 год годом "великого перелома". К этому времени были "зачищены" или отправлены на второстепенные должности представители старой ленинской гвардии. Их окончательно, практически всех, добьют уже в 1937—1938 годах во время "Большого террора". Период всевозможных "уклонов" и "оппозиций" закончился после их разгрома как раз в конце 1920-х годов. А все, кто хоть слово сказал против генеральной линии партии и "Вождя всех народов", находились на крючке спецслужб и были обречены оказаться в лучшем случае в лагерях Сибири и Дальнего Востока.
Погром украинской науки и культуры
Управленческие кадры, а это в большинстве своем еще дореволюционная научно-техническая интеллигенция, с 1928 года оказались под ударом власти: состоялись показательные судебные процессы – "Шахтинское дело", процесс Промпартии, по результатам которого были осуждены 65 инженеров и техников Донецкого бассейна. Эти дела привели к нагнетанию истерии и террора, они якобы обосновывали необходимость продолжения классовой борьбы в государстве, находившемся в кольце врагов. А в Украине эта борьба имела свою специфику как противостояние московского центра национально настроенной интеллигенции, ощутившей дыхание свободы во время проведения украинизации/коренизации с середины 1920-х годов.
В этом русле в марте-апреле 1930 года в Харьковском оперном театре (до 1934 года этот город был столицей советской Украины) состоялся грандиозный процесс Союза освобождения Украины (СВУ) – вымышленной антисоветской организации. Целью процесса была дискредитация деятелей украинской культуры – основной движущей силы украинизации, а следовательно, ее свертывание и усиление процесса русификации в республике. Произошел настоящий погром украинской науки и культуры.
Интересно, что политику Москвы поначалу поддерживали и проводники этой самой украинизации в партийных и образовательных органах власти, так называемые национал-коммунисты. Но Кремль не верил в их лояльность коммунистическим идеалам, и поэтому они вскоре, уже в разгар Голодомора 1932—1933 годов, были уничтожены или отправлены в лагеря, где уже закончили свой земной путь во время "Большого террора".
"Богатая Украина – наша: не будет голодать московский пролетариат"
…Введенная весной 1921 года на X съезде РКП(б) так называемая Новая экономическая политика (НЭП) была лишь временной либерализацией после жестокой политики "военного коммунизма" во время кровавой гражданской войны на территории бывшей Российской империи, которая вызвала конкретно в Украине массовое сопротивление селянства. И уже в 1928 году ситуация в экономике кардинально изменилась. Необходимость огромных объемов капиталовложений в развитие тяжелой промышленности и военно-промышленного комплекса в СССР (а многое нужно было покупать за валюту в капиталистических государствах) требовала от его руководства находить новые резервы. И тут оказалось, что наиболее важным источником для получения необходимых средств была торговля хлебом и зерном с теми самыми "проклятыми капиталистами". Сталин увидел, что выходом из кризиса является коллективизация сельского хозяйства. И ее можно было проводить только под строгим государственным контролем с использованием методов времен "военного коммунизма", которые к тому времени уже ушли в небытие.
Роль Украины и Кубани как житниц всего государства была известна всем. Нарком земельных дел УССР Александр Шлихтер еще в 1927 году отмечал важность "богатой" Украины для жизнедеятельности всего Советского Союза: "Мы ставим себе задачу выделить сто миллионов пудов хлеба, чтобы распределить его принудительной разверсткой по губерниям и уездам. 100 миллионов для голодной России, которой снова приходится переживать угрозу нового вражеского вторжения со стороны Запада. Эти 100 миллионов – цифра колоссальная… Богатая Украина, хлебная Украина – наша: не будет голодать московский пролетариат".
То есть для спасения "голодающего московского пролетариата" большевикам необходимо было фактически "почистить" украинское село, которое с первых шагов власти сопротивлялось коллективизации. Это была своеобразная "пацификация" селян типа той, которую проводила в 1930 году польская власть на Галичине. Уже в начале 1930-х годов она приняла отвратительные формы; начался новый виток репрессий, конечно же, под видом борьбы с украинскими националистами, "петлюровцами". Советские оккупанты открыто грабили, издевались над селянами во время заготовки не только хлеба, но и мяса, картофеля, яиц, шерсти и других сельскохозяйственных продуктов.
От сплошной коллективизации к террору голодом
Однако процесс коллективизации селянских хозяйств, создания колхозов проходил очень медленно. Международная конъюнктура также изменилась: в странах Запада началась после биржевого краха в конце октября 1929 года так называемая Великая депрессия. Она в большей или меньшей степени охватила всю мировую экономику, что автоматически привело к резкому падению цен на хлеб и зерно – основной экспортный продукт СССР. Уже в ноябре того же года состоялся пленум ЦК ВКП(б), который принял курс на сплошную коллективизацию. А 6 января 1930 года вышло постановление ЦК ВКП(б) "О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству".
В "Кратком курсе истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)" обосновывалась политика уничтожения кулачества как класса. В Украине, как и Казахстане, Центрально-Черноземной области России, в Сибири и на Урале планировалось завершить коллективизацию весной 1932 года. С этого времени шаг за шагом именно на украинских землях, на Кубани, населенной преимущественно украинцами, начинается организованный коммунистической властью террор голодом, который получил название Голодомор 1932—1933 годов.
В конце января 1930 года было объявлено о переходе от политики "ограничения" кулачества к жестокой ликвидации кулачества "как класса". У так называемых кулаков (часто это были "середняки" и даже бедные селяне) конфисковывали жилые и хозяйственные постройки, средства производства, предприятия и кооперативы по переработке сырья, любой скот. Для контроля за решением партийных и хозяйственных органов в села командировали рабочих-коммунистов, получивших название "двадцатипятитысячники"; в Украине это были в основном этнические русские. Многие становились председателями новосозданных колхозов, хотя не имели никаких навыков хозяйствования на земле и только выполняли жесткие рекомендации и приказы партии.
Часть хозяйств "кулаков" была вообще конфискована, глава семьи подлежал аресту и суду; члены семей отправлялись на поселение на север и восток СССР. Эти репрессии уже в первые месяцы "сплошной коллективизации" привели к высылке более 150 тысяч селян.
Не следует забывать, что в Украине позиции состоятельных селян и "середняков" были особенно сильны. Часто этих самых "середняков" и даже бедных селян огульно объявляли "подкулачниками" из-за нежелания добровольно вступать в колхозы. Уже к 1932 году было ликвидировано, а точнее, экспроприировано примерно 200 тысяч хозяйств и большинство селян заставили вступить в колхозы.
Именно в Украине, на Кубани было наиболее активное сопротивление коллективизации. "К весне 1930 года украинское село накрыла волна селянских восстаний. Лишь в марте 1930 года власти зафиксировали 1700 селянских восстаний и протестов. Повстанцы убили десятки советских администраторов и активистов, еще несколько сотен подверглись нападениям и физическому насилию. В украинских регионах на границе с Польшей целые села поднимались и шли к границе, убегая от ужасов сталинской коллективизации", – писал профессор истории Гарвардского университета Сергей Плохий в книге "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності". Общее количество повстанцев составляло, по разным подсчетам, от 30 до 50 тысяч человек.
Власти активно использовали в борьбе с селянами армию и подразделения ОГПУ. После статьи Сталина "Головокружение от успехов" (2 марта 1930 года в газете "Правда"), в которой он приостановил насильственную коллективизацию, на несколько месяцев ситуация кардинально изменилась, значительную часть земли вернули селянам. Но это было тактическое отступление, и осенью того же года наступление на село возобновилось, встречая уже в основном пассивные формы сопротивления – такие, как отказ выращивать больше зерна, а также убой домашних животных; десятки тысяч селян выезжали в промышленные центры Донбасса и на Поднепровье, где на новых стройплощадках (вроде Днепрогэса), на заводах, шахтах ощущалась нехватка работников.
"К середине 1932 года было коллективизировано 70% украинских домохозяйств, в то время как средний показатель по Союзу составлял 60%. Республика, производившая 27% всего советского зерна, стала ответственной за 38% всех поставок зерна государству" (С. Плохий). Впереди был террор голодом в Украине, который унес, по разным данным, от 5,5 до 7 миллионов жизней наших соотечественников.