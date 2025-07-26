Patriot для Украины: президент Румынии сказал, передаст ли Бухарест Киеву еще одну систему

В свое время Румыния заказала у США семь батарей Patriot общей стоимостью в 3,9 миллиарда долларов.

Румыния не отказывается от поддержки Украины в военной сфере. Но вопрос передачи Киеву еще одной батареи систем противовоздушной обороны Patriot пока не обсуждался.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан во время пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Зальцбурге, сообщает румынский портал Digi24. Дан отметил, что этот вопрос пока рано поднимать.

"Что касается поддержки Румынии для Украины, она будет продолжаться, в частности, в военной сфере, но вопрос о системе Patriot пока не обсуждался", — сказал президент Румынии в ответ на вопросы журналистов.

Издание напомнило, что в свое время Румыния заказала у США семь батарей Patriot общей стоимостью в 3,9 миллиарда долларов. Из них были получены только четыре, при этом одну батарею в 2024 году Бухарест передал Киеву. Румыния должна получить еще три батареи, но начнут поступать только с 2027 года. Сейчас в распоряжении Бухареста есть только три условно "свободных" батареи, которые выполняют задачи в разных уголках страны.

Отметим, первая из американских систем ПВО Patriot, о которых заявил президент США Дональд Трамп, уже доставлена в Украину вместе с ракетами. Она прибыла всего через несколько дней после объявления нового пакета помощи на $10 миллиардов, сделанного 14 июля.

Также Германия купит у США для Украины две батареи систем ПВО, поскольку немецкие Patriot Киев не получит – у Берлина их осталось всего шесть. Президент Владимир Зеленский 10 июля подтвердил существование такого соглашения: по его словам, две батареи купит Германия, еще одну батарею для Украины хочет приобрести Норвегия.