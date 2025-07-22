Почему ПВО не всегда фиксирует "Кинжалы": авиаэксперт объяснил причину

Причинами является недостаточное количество радиолокационных средств и активное использование противником средств радиоэлектронной борьбы, которые "ослепляют" украинскую ПВО

Ракеты "Кинжал", которые атаковали Украину сначала не были зафиксированы украинскими радарами, а взрывы вблизи столицы произошли раньше, чем ракеты попали в поле зрения ПВО. Почему?

Ответ на этот вопрос дал военный авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в комментарии Говорит Великий Львов. Он рассказал о причинах, по которым украинская система противовоздушной обороны не всегда своевременно обнаруживает вражеские ракеты, в частности "Кинжалы".

Недостаточное количество радиолокационных средств

Храпчинский напомнил слова представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната о нехватке радиолокационных средств даже для систем "Patriot".

"Сейчас речь идет о передаче нам 17 пусковых установок, но почему-то не говорят о самих радиолокационных средствах и непосредственно о командных пунктах", — отметил эксперт.

По его словам, учитывая большое количество воздушных целей, которые атакуют по разным направлениям, Украине нужна значительно большая радиолокационная система, которая покрывала бы всю территорию страны без пробелов.

Ракета "Кинжал"

Влияние радиоэлектронной борьбы

Храпчинский подчеркнул, что противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут "ослеплять" украинские радары. Среди тактик врага эксперт назвал:

Запуск фейковых целей с помощью средств РЭБ.

Попытки воздействия на украинские радиолокационные системы.

Планирование установки на беспилотники систем, способных оказывать влияние на работу ПВО.

Подготовка к более сложным сценариям

"Нужно готовиться к более сложным сценариям", — подчеркнул авиаэксперт. Он подчеркнул необходимость качественного анализа всех возможных действий противника по разработке эффективного противодействия.

По словам Храпчинского, цель Украины – создать такую систему противодействия, которая сделает использование врагом "Шахедов" и других средств атаки "неполезным" с логистической точки зрения.

Эксперт отметил важность комплексного подхода к усилению украинской ПВО, включая не только пусковые установки, но и радиолокационные средства и командные пункты.

Что предшествовало

Россия атаковала Украину в ночь на 21 июля. По данным командования Воздушных сил ВСУ, для нападения агрессор использовал дроны типа "Шахед" и их имитаторы, крылатые ракеты Х-101, "Калибр" и "Искандер-К", а также аэробалистические ракеты "Кинжал".

Судя по сообщениям ПС ВСУ и мониторинговых каналов, главной целью воздушного нападения был Киев, тревога в столице продолжалась более восьми часов.

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