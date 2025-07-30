Действительно ли Китай хочет победы России в Украине: Фесенко объяснил цели Пекина

Политолог объяснил, в чем заинтересован Пекин

Китай не заинтересован в том, чтобы Россия проиграла войну в Украине. Однако в то же время, Пекин не хочет победы Москвы.

Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в разговоре с "Телеграфом". Он отметил, что Китай заинтересован в слабой России, которая будет полностью от него зависеть.

Фесенко подчеркнул, что сообщения в СМИ о том, что Пекин хочет затягивания войны в Украине, являются мнением экспертов и аналитиков, но не официальной позицией руководства страны.

"Интерес Китая заключается в том, чтобы Россия была зависима от Китая, а Западу было не до Китая. Это так", — сказал Фесенко.

При этом политолог говорит, что после общения с китайскими дипломатами и экспертами пришел к выводу, что стране не выгодна и существенная эскалация войны. Ведь если Россия нападет на НАТО, то это подорвет торговые связи, а из-за экономической ситуации в мире Пекину надо, чтобы Европа оставалась мощным рынком сбыта.

"Если Европа будет в состоянии войны с Россией, то это очень негативно ударит по китайской торговле. А внутренняя социально-экономическая ситуация в Китае сейчас далеко не позитивная. Эскалация войны России против Украины и эскалация противостояния России с Западом, особенно с Европой, Китаю невыгодна", — добавил Фесенко.

Как сообщалось ранее, аналитик Вадим Денисенко ранее говорил, что Пекин воспринимает Москву, как свою марионетку, и использует войну в Украине как способ давить на США. Именно в этом контексте и стоит воспринимать любую китайскую мирную инициативу.