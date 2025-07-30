Чи справді Китай хоче перемоги Росії в Україні: Фесенко пояснив цілі Пекіна

Політолог пояснив, у чому зацікавлений Пекін

Китай не зацікавлений у тому, щоб Росія програла війну в Україні. Однак, Пекін не хоче й перемоги Москви.

Про це розповів політолог Володимир Фесенко у розмові з "Телеграфом". Він зазначив, що Китай зацікавлений у слабкій Росії, яка повністю від нього залежатиме.

Фесенко наголосив, що повідомлення у ЗМІ про те, що Пекін хоче затягування війни в Україні, є думкою експертів та аналітиків, але не офіційною позицією керівництва країни.

"Інтерес Китаю полягає в тому, щоб Росія була залежною від Китаю, а Заходу було не до Китаю. Це так", — сказав Фесенко.

При цьому політолог каже, що після спілкування з китайськими дипломатами та експертами дійшов висновку, що країні не вигідна й суттєва ескалація війни. Адже якщо Росія нападе на НАТО, то це підірве торгівельні зв’язки, а через економічну ситуацію у світі Пекіну треба, щоб Європа залишалася потужним ринком збуту.

"Якщо Європа буде у стані війни з Росією, то це дуже негативно вдарить по китайській торгівлі. А внутрішня соціально-економічна ситуація в Китаї зараз далеко не позитивна. Ескалація війни Росії проти України та ескалація протистояння Росії із Заходом, особливо з Європою, Китаю невигідна", — додав Фесенко.

Як повідомлялося раніше, аналітик Вадим Денисенко раніше говорив, що Пекін сприймає Москву як свою маріонетку і використовує війну в Україні як спосіб тиснути на США. Саме у цьому контексті і варто сприймати будь-яку китайську мирну ініціативу.