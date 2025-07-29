Трамп уменьшил дедлайн для России и сделал неутешительное заявление о войне

Срок на сделку уменьшился на 40 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что полномасштабная война России против Украины могла бы завершиться еще давно, однако, Кремль сознательно выбирает путь эскалации. По его словам, президент РФ Владимир Путин заинтересован в затягивании войны, невзирая на реальную возможность прекратить боевые действия.

Об этом сообщает Белый дом. Вместе с тем Трамп разочарован молчанием России на его ультиматум: после объявления 10-12-дневного срока никакого ответа со стороны Путина так и не последовало.

"Путин хочет продолжать войну. Наши тарифы могут повлиять на них, а могут и нет", — сказал политик.

Лидер Вашингтона также предупредил, что время для принятия решения в Москве ограничено. По его словам, Соединенные Штаты уже готовят новый пакет экономического давления, включая возможность вторичных санкций. Следовательно, Трамп дал Москве 10 дней на мирное соглашение с Украиной, начиная с 29 июля.

Напомним: еще 28 июля президент США анонсировал сокращение срока для России, установленное для завершения войны в Украине. Несмотря на это, в Кремле сразу отреагировали на новый ультиматум Дональда Трампа.

Следовательно, если за эти дни не будет заключено "справедливое" соглашение по Украине, США применят вторичные санкции. Отсчет этого срока для России начался 14 июля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Запад пересматривает стратегию сдерживания России: сейчас Кремлю присылают предупреждение вместо сиюминутных санкций. Главная цель — заставить Москву переосмыслить свою политику, пока последствия еще можно изменить.