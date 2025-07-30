Первый пошел: Трамп сказал, какую из стран накажет первой из-за торговли с Россией

Новые торговые ограничения вступят в силу с 1 августа

Дональд Трамп пообещал ввести пошлины против Индии. Одна из причин – ее торговля с Россией.

Президент США поставил 25% этой страны. Об этом он написал в своей социальной сети.

Трамп отметил, что хотя Индия является другом США, за эти годы с ней вели сравнительно немного торговли, поскольку ее "тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире". Также Индия имеет "жесткие и неприятные нетарифные торговые барьеры среди всех стран".

Как пишут в сети, пошлины введены по итогам переговоров о торговом соглашении с Индией, а не те, которые он обещает ввести по истечении 10-дневного ультиматума России

Президент также критиковал Дели за закупку военного оборудования у России и за то, что Индия остается одним из крупнейших покупателей российской энергии наряду с Китаем.

"Кроме того, они всегда закупали подавляющее большинство своего военного оборудования у РФ и являются крупнейшим покупателем энергоресурсов у России наряду с Китаем — в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине — все это плохо. Поэтому Индия будет облагаться тарифом в размере 25% и получит штраф за вышеуказанный", — подчеркнул он.

Новые торговые ограничения вступят в силу с 1 августа.

Угрозы Трампа о вторичных тарифах — что известно

Дональд Трамп недавно заявил, что введет против России 100% вторичные тарифы, если она за 50 дней не заключит мирное соглашение с Украиной.

Вчера, 29 июля, американский президент отметил, что дедлайн сокращается до 10 дней. По его словам, причин ждать больше нет, поскольку ответ России на его ультиматум уже очевиден.