Редкие синие крабы обживаются в Черном море: можно ли их есть

Особи голубого краба имеют генетическую связь с популяциями в Италии и США

Голубой краб в Черном море в настоящее время в поле зрения ученых Института рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии Госрыбагентства (ИРГЕМО). Он не представляет угрозы для местной фауны.

По информации заведующего Черноморским отделом ИРГЕМО Сергея Хуторного, голубой краб, являющийся естественным обитателем западной части Атлантического океана, действительно фиксируется в акватории Черного моря, однако не впервые.

На сегодня официально подтверждены находки более 30 особей у разных черноморских берегов, из которых около 15 — в украинских водах. Единичные находки этого вида регистрируются уже несколько лет, что свидетельствует о его постепенном, но не массовом появлении.

"В прошлом году учеными была зафиксирована самка голубого краба из почти 1,5 млн икринок, однако их выживание в условиях Черного моря, которое имеет относительно низкую соленость, ограничено из-за сложного многостадийного развития", — говорится в сообщении.

Кроме того, значительную естественную конкуренцию новому вселенцу создают аборигенные виды крабов (травяной, каменный, мраморный и другие), популяции которых, по последним наблюдениям, стабильны и распространены в северо-западной части Черного моря.

Недавнее исследование, проведенное совместно тремя научными учреждениями с применением современных методов ДНК-анализа, показало, что особи голубого краба, найденные в Украине, имеют генетическую связь с популяциями в Италии и США. Это позволяет отслеживать пути его распространения.

Можно ли есть голубой краб

Голубой краб не только можно есть, но и он считается одним из самых вкусных морепродуктов в мире. Это абсолютно безопасно для потребления, и их едят уже на протяжении веков без проблем. Особенно популярен он в США вдоль Атлантического побережья, где традиционное блюдо региона.

Мясо голубого краба имеет нежный сладковатый вкус и белый цвет с легким розовым оттенком. Съедобные части вареного голубого краба включают мясо из когтей, ног и тела. Самым вкусным считается мясо из когтей, имеющее плотную текстуру и насыщенный вкус, тогда как мясо из тела более нежное и рассыпчатое.

Помимо вкусовых качеств, голубой краб также очень полезен здоровью. Он содержит много белка, мало жира и калорий, а также источник важных минералов, таких как цинк, медь и селен. Это делает его отличным выбором для тех, кто соблюдает здоровое питание или пытается контролировать вес.

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