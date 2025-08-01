Рідкісні сині краби оселяються в Чорному морі: чи можна їх їсти

Особини блакитного краба мають генетичний зв'язок із популяціями в Італії та США

Блакитний краб в Чорному морі наразі в полі зору науковців Інституту рибного господарства, екології моря та океанографії Держрибагентства (ІРГЕМО). Він не становить загрози для місцевої фауни.

За інформацією завідувача Чорноморського відділу ІРГЕМО Сергія Хуторного, блакитний краб, що є природним мешканцем західної частини Атлантичного океану, справді фіксується в акваторії Чорного моря, проте не вперше.

Станом на сьогодні офіційно підтверджено знахідки понад 30 особин біля різних чорноморських берегів, із яких близько 15 — в українських водах. Поодинокі знахідки цього виду реєструються вже протягом кількох років, що свідчить про його поступову, але не масову появу.

"Минулого року науковцями було зафіксовано самку блакитного краба з майже 1,5 млн ікринок, проте їхнє виживання в умовах Чорного моря, яке має відносно низьку солоність, є обмеженим через складний багатостадійний розвиток", — йдеться у повідомленні.

Крім того, значну природну конкуренцію новому вселенцеві створюють аборигенні види крабів (трав'яний, кам'яний, мармуровий та інші), популяції яких, за останніми спостереженнями, є стабільними та поширеними в північно-західній частині Чорного моря.

Нещодавнє дослідження, проведене спільно трьома науковими установами із застосуванням сучасних методів ДНК-аналізу, показало, що особини блакитного краба, знайдені в Україні, мають генетичний зв'язок із популяціями в Італії та США. Це дає змогу відстежувати шляхи його поширення.

Чи можна їсти блакитний краб

Блакитний краб не тільки можна їсти, але й він вважається одним з найсмачніших морепродуктів у світі. Це абсолютно безпечно для споживання, і їх їдять уже протягом століть без жодних проблем. Особливо популярний він у США вздовж Атлантичного узбережжя, де є традиційною стравою регіону.

М'ясо блакитного краба має ніжний солодкуватий смак і білий колір з легким рожевим відтінком. Їстівні частини вареного блакитного краба включають м'ясо з кігтів, ніг та тіла. Найсмачнішим вважається м'ясо з кігтів, яке має щільну текстуру та насичений смак, тоді як м'ясо з тіла більш ніжне та розсипчасте.

Крім смакових якостей, блакитний краб також дуже корисний для здоров'я. Він містить багато білка, мало жиру та калорій, а також є джерелом важливих мінералів, таких як цинк, мідь та селен. Це робить його відмінним вибором для тих, хто дотримується здорового харчування або намагається контролювати вагу.

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