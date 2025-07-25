В Черном море обнаружили опасного краба. Какую угрозу он несет (фото, видео)
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"Телеграф" рассказал, что известно о ракообразных
Синий американский краб появился в Черном море. Это инвазивный вид.
Об этом тревожном открытии сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа. Там отметили, что это кардинально может изменить экосистему нашего моря.
На обнародованных фотографиях можно подробно рассмотреть этого поразительного морского хищника. Краб имеет характерные ярко-голубые клешни с оранжевыми конечностями. Его панцирь окрашен в серо-зеленые тона с синеватым оттенком.
На фото видны мощные клешни краба, которые являются его главным "оружием" — именно ими он охотится за моллюсками, мелкими ракообразными и молодежью рыб. Спинной панцирь имеет характерную овальную форму с острыми шипами по краям, что придает ему грозный вид.
Что известно о синем американском крабе
Callinectes sapidus – это один из самых агрессивных инвазивных видов, происходящий из Атлантического побережья Северной Америки. Этот краб известен своей невероятной приспособленностью и быстротой размножения.
Основные характеристики:
- Размер: до 25 см в ширину панциря.
- Вес: до 450 грамм.
- Продолжительность жизни: 3-4 года.
- Скорость роста: очень высока.
- Температурная стойкость: выдерживает от 3°C до 35°C.
В чем опасность синего краба
Государственная экологическая инспекция пишет, что активный хищник и сильный конкурент, синий краб грозит местным видам моллюсков, мелких ракообразных и молодежи рыб. Он нарушает баланс прибрежных экосистем, особенно в условиях изменения климата, к которым хорошо адаптируется краб.
Основные пути проникновения, как пишут в пресс-службе — балластные воды судов и естественное расселение через Босфор из Средиземного моря. Первые находки в Украине еще с 2019 года, а недавно вид обнаружен в районе дельты Дуная.
"Опыт Италии, Греции и Турции показывает, что контролируемый отлов синего краба может не только уменьшить его влияние на экосистему, но и приносить прибыль — его мясо высоко ценится в гастрономии", — говорится в сообщении.
Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа предостерегает:
- Вести постоянный мониторинг распространения вида.
- Разработать научно обоснованную политику регулирования численности.
- Рассматривать синего краба не только как угрозу, но и как потенциальный ресурс при устойчивом подходе.
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