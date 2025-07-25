В Черном море обнаружили опасного краба. Какую угрозу он несет (фото, видео)

"Телеграф" рассказал, что известно о ракообразных

Синий американский краб появился в Черном море. Это инвазивный вид.

Об этом тревожном открытии сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа. Там отметили, что это кардинально может изменить экосистему нашего моря.

На обнародованных фотографиях можно подробно рассмотреть этого поразительного морского хищника. Краб имеет характерные ярко-голубые клешни с оранжевыми конечностями. Его панцирь окрашен в серо-зеленые тона с синеватым оттенком.

Синий краб

На фото видны мощные клешни краба, которые являются его главным "оружием" — именно ими он охотится за моллюсками, мелкими ракообразными и молодежью рыб. Спинной панцирь имеет характерную овальную форму с острыми шипами по краям, что придает ему грозный вид.

Что известно о синем американском крабе

Callinectes sapidus – это один из самых агрессивных инвазивных видов, происходящий из Атлантического побережья Северной Америки. Этот краб известен своей невероятной приспособленностью и быстротой размножения.

Основные характеристики:

Размер: до 25 см в ширину панциря.

Вес: до 450 грамм.

Продолжительность жизни: 3-4 года.

Скорость роста: очень высока.

Температурная стойкость: выдерживает от 3°C до 35°C.

В чем опасность синего краба

Государственная экологическая инспекция пишет, что активный хищник и сильный конкурент, синий краб грозит местным видам моллюсков, мелких ракообразных и молодежи рыб. Он нарушает баланс прибрежных экосистем, особенно в условиях изменения климата, к которым хорошо адаптируется краб.

Основные пути проникновения, как пишут в пресс-службе — балластные воды судов и естественное расселение через Босфор из Средиземного моря. Первые находки в Украине еще с 2019 года, а недавно вид обнаружен в районе дельты Дуная.

Синий краб

"Опыт Италии, Греции и Турции показывает, что контролируемый отлов синего краба может не только уменьшить его влияние на экосистему, но и приносить прибыль — его мясо высоко ценится в гастрономии", — говорится в сообщении.

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа предостерегает:

Вести постоянный мониторинг распространения вида.

Разработать научно обоснованную политику регулирования численности.

Рассматривать синего краба не только как угрозу, но и как потенциальный ресурс при устойчивом подходе.

Ранее "Телеграф" писал, что ихтиологиня спрогнозировала, когда пираньи могут появиться в Украине.