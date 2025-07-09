Затока на Одесчине без отдыхающих, но с новыми жителями: что увидели местные в воде (видео)

Местные говорят, что переживать не стоит

Затока в Одесской области уже три года почти не принимает отдыхающих из-за постоянной угрозы из моря и обстрелов. Городок превратился в кадры из фильма ужасов, а в море и лимане начали замечать странных жителей.

Местные телеграм-каналы Одесской области публикуют видео. Там показали необычного ужа.

В сообщении говорится, что это может быть якобы уж-шахматка. Однако местные жители отрицают эту информацию и пишут, что это нормально.

Один из пользователей отметил, что это обычный водяной уж, другие писали — это нормально для местности встретить такого "жителя" и они не представляют угрозы.

Что это за уж

Водяной уж, или шахмата (Natrix tessellata), – это неядовитая змея из семейства ужовых, получившая свое название из-за характерного шахматного узора из темных пятен на серовато-коричневом теле. Этот вид всегда живет вблизи водоемов и является специализированным рыбоидом, охотящимся под водой и может задерживать дыхание до 30 минут.

Несмотря на распространенные предрассудки, водяной уже полностью безопасен для человека — он не агрессивен, избегает контакта с людьми и при угрозе пытается скрыться в воде. Змея играет важную экологическую роль, контролируя популяции рыбы и поддерживая здоровье водных экосистем, поэтому нуждается в защите и понимании людей.

Водяной уж

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве увидели огромную змею.