Здесь до сих пор живут гражданские, но уже среди руин: как сейчас выглядит Часов Яр и кто его контролирует (фото, видео)

Остовы домов и прилеты КАБов вместо живого города

Город Часов Яр в Донецкой области — одна из целей летнего наступления оккупантов. Российское Минобороны 31 июля сообщило о якобы захвате города. Однако в ВСУ опровергли эту информацию. В городе до сих пор ведутся бои. Но самого города почти не осталось

Власть и Константин Либеровы опубликовали болезненные для восприятия фото разрушенного города. Здесь, несмотря ни на что, до сих пор есть гражданские.

Руины домов в городе Часов Яр Все, что осталось от города Панорама города Часов Яр

Эти фото воспринимаются совсем по другому, если представить себя внутри. Представьте, что вы там. Это не так уж сложно. В городе до сих пор есть люди. Несколько гражданских, но в большинстве своем наши военные.

Россияне заявляют, что они Часов Яр "освободили". Только не добавляют, что от людей. До 24 февраля 2022 года здесь проживало около 13 тысяч человек. Часть из них Россия убила, часть навсегда заставила покинуть дома, которые превратила в руины. На город постоянно сбрасывают бомбы, обстреливают его, ровняют с землей.

Спикер оперативно-стратегической группы войск "Хортица" Виктор Трегубов говорит, что заявления россиян об оккупации города — лишь попытка создать информационный шум. Ситуация без изменений – продолжаются городские бои.

Что известно о боях во Часовом Яру

По данным портала "Дипстейт", на 30 июля россияне оккупировали часть Часового Яра. Бои в городе продолжаются с 2024 года. Часов Яр — важный населенный пункт в обороне, поскольку находится на возвышенности и является важным транспортным узлом.

Ситуация во Часовом Яру

В общем, оборона Часового Яра длится почти два года. Это небольшой город площадью всего 18 квадратных километров. Украинские войска сдерживают врага ценой сверхусилий очень долгое время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит соседний разрушенный Бахмут после двух лет оккупации. Россия почти полностью уничтожила город.