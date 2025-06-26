Вместо туристов — флаги РФ: как выглядит оккупированный Бердянск в разгар лета (фото, видео)

В настоящее время жители Бердянска пытаются не появляться на улицах без необходимости

Несмотря на календарное лето, ощущение отпуска и тепла на оккупированном юге Украины нельзя искать. Пляжи Бердянска в Запорожской области сейчас пустеют и находятся в заброшенном состоянии — несмотря на это, кафиры не смогли даже убрать популярные среди горожан побережья.

"Телеграф" собрал свежие кадры и информацию по оккупации.

20 июня пляж в оккупированном Бердянске производит удручающее впечатление — море — холодное, пронизывающий ветер не дает шанса на отдых, а на самом побережье почти нет людей. Курортный город, когда-то бурливший жизнью в летний сезон, сейчас выглядит мертвым и заброшенным.

"Море — холодное, ветер — холодный... И грязно, скажем так", — коротко, но метко описывает ситуацию местная жительница.

Как писала "Приморка.City", жители Бердянска стараются не появляться на улицах без необходимости. О туристах или отдыхающих вообще речь не идет — курортный город окончательно потерял прежний вид.

Набережная и центральный пляж в Бердянске

Часть развлекательных заведений, до которых не дошли руки оккупантов, остаются закрытыми и постепенно приходят в упадок вместе с городской средой.

Вид кафе "Трио" в конце мая 2025 года

Вид кафе "Трио" в конце мая 2025 года

Ночной клуб "Баракуда", ранее привлекавший отдыхающих, сейчас летом превращается в место сбора военных РФ и местных коллаборантов. Его фасад украшает баннер с георгиевскими лентами.

Вид ночного клуба "Баракуда"

Между тем, смотровая площадка на склоне местной горы, которую россияне еще весной 2024 года обещали "восстановить за пару месяцев", до сих пор не отремонтирована. По словам горожан, большинство времени на строительной площадке не наблюдалось никакой активности.

Еще 5 февраля 2025 года оккупационная "администрация" утверждала, что объект будет готов к маю, однако в настоящее время новый срок завершения работ был перенесен на 1 июля "согласно графику".

Обзорная площадка на местном пляже Бердянска

Напомним, что Бердянск расположен на самом юге Запорожской области.

Расположение Бердянска на карте

В мирные времена сюда приезжали тысячи туристов из разных уголков Украины, но с февраля 2022 года, когда российские войска захватили курортный населенный пункт, пляжи забыли о шуме отдыхающих и людных улицах.

Такой Бердянск – это уже не об отпуске, а о реальности оккупации.

Ранее "Телеграф" писал о главных проблемах Бердянска в июне. Туристов на пляжах нет, а несколько местных жителей с удочками. Они ловят рыбу и находятся в условиях бытового кризиса без света, воды и доступа к нормальным условиям жизни.