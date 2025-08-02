Лето закончится внезапно? Какая погода будет в Украине в сентябре

Тепло надолго не задержится

Уже с начала осени украинцев ожидают немалые температурные качели и "бабье лето". Однако ощутимо похолодает не с первых дней сентября.

Об этом "Телеграфу" рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач в материале ""Бабье лето" в ноябре и первые заморозки: народный синоптик дал неожиданный прогноз до конца года".

По прогнозу синоптика, начало осени порадует украинцев теплом, однако заметно холодно станет ночью. В первой декаде сентября сильных осадков и ветров не ожидается.

"Дни будут погожими: без осадков и сильного ветра – идеальная погода. К концу первой декады температура начнет снижаться. Особенно ощутимо это будет ночью. В этот период также возрастет вероятность осадков, однако они будут достаточно слабыми", — говорит Деркач.

А вот уже вторая декада сентября будет достаточно влажной. Ведь прогнозируются дожди, которые продлятся почти всю середину месяца. При этом температура ощутимо снизится, и первое "дыхание" осенних дней станет более заметным. Однако в конце второй декады дождей станет меньше, а в отдельных регионах их вообще не будет.

Однако третья декада сентября тоже начнется с осадков и еще большего понижения температуры. Деркач говорит, что достаточно сильно будет ощутимо похолодание ночью, но заморозков ожидать еще рано. Уже с середины этой декады осадков станет меньше, а к концу сентября "будет вырисовываться хорошая погода без дождей". Даже столбик термометра в этот период повысится, но "бабье лето" еще не начнется.

Владимир Деркач – народный синоптик из города Камень-Каширский на Волыни. Он наблюдает за погодой уже более 20 лет. Его метод прогнозирования основан на древних народных приметах, а также на наблюдениях за метеорологическими явлениями в особый период: от Рождества 25 декабря по григорианскому календарю до Рождества 7 января — по юлианскому. По методике народного синоптика каждый день в этом периоде соответствует определенному месяцу, и таким образом можно составить метеорологическую картину и спрогнозировать погоду на год вперед.

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