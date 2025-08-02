Літо закінчиться раптово? Яка погода буде в Україні у вересні

Тепло надовго не затримається

Вже з початку осені українців очікують чималі температурні гойдалки та "бабине літо". Однак відчутно похолодає день не з перших дні вересня.

Про це "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач у матеріалі ""Бабине літо" в листопаді та перші заморозки: народний синоптик дав неочікуваний прогноз до кінця року".

За прогнозом синоптика, початок осені ще потішить українців теплом, однак помітно холодно стане вночі. У першій декаді вересня сильних опадів та вітрів можна не очікувати.

"Дні будуть погожими: без опадів та сильного вітру – ідеальна погода. Під кінець першої декади температура почне знижуватись. Особливо відчутно це буде вночі. В цей період також зросте ймовірність опадів, однак вони будуть досить слабкі", — каже Деркач.

А от вже друга декада вересня буде досить вологою. Адже прогнозуються дощі, які триватимуть майже всю середину місяця. При цьому температура відчутно знизиться, і перший "подих" осінніх днів стане помітнішим. Однак насамкінець другої декади дощів стане менше, а в окремих регіонах їх взагалі не буде.

Проте третя декада вересня теж почнеться з опадів та ще більшого зниження температури. Деркач каже, що досить сильно буде відчутне похолодання вночі, але заморозків очікувати ще зарано. Вже з середини цієї декади опадів почне ставати менше, а під кінець вересня "буде вимальовуватися гарна погода без дощів". Навіть стовпчик термометра в цей період підвищиться, але "бабине літо" ще не почнеться.

Володимир Деркач — народний синоптик з міста Камінь-Каширський на Волині. Він спостерігає за погодою вже понад 20 років. Його метод прогнозування ґрунтується на давніх народних прикметах, а також на спостереженнях за метеорологічними явищами в особливий період: від Різдва 25 грудня за григоріанським календарем до Різдва 7 січня — за юліанським. За методикою народного синоптика, кожен день у цьому періоді відповідає певному місяцю, і таким чином можна скласти метеорологічну картину і спрогнозувати погоду на рік вперед.

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