Необычный ход: в Украине продаются редкие вахтенные часы времен СССР (фото)

Их механизм работает непривычным образом и может заинтересовать коллекционеров

В Украине продаются мужские механические наручные часы времен СССР "Ракета". Латунный корпус аксессуара покрыт позолотой. Часы изготовлены Петродворцовым часовым заводом.

Соответствующее объявление опубликовано на популярном украинском сайте купли-продажи. Продавец просит за свой товар 4 200 грн, но указывает, что цена договорная.

"Часы Ракета — 24 вахтенные в позолоченном корпусе в рабочем состоянии. Механизм 2623, на 24 часа. Внешний вид хороший", – говорится в объявлении.

В отличие от обычных часов, где часовая стрелка делает два оборота в сутки, в вахтенных часах она совершает один полный оборот за 24 часа. Это позволяет более точно отслеживать текущее время суток и период времени, прошедший с начала смены или определенного события. Внешняя шкала с нечетными цифрами может вращаться, что позволяет выставить начало смены и отслеживать ее окончание.

Примером таких часов и являются часы "Ракета" с 24-часовым циферблатом, которые выпускались в СССР и предназначались для вахтовиков, подводников и людей других профессий, работающих в условиях, где смена дня и ночи не очевидна.

По словам владельца, водозащита на этом экземпляре отсутствует. Также отмечается, что аксессуар был в употреблении.

Часы имеют черный безель и две заводных головки. На белом циферблате изображены черные цифры и нанесены надписи "Ракета" и "Сделано в СССР". В дизайне также использованы красный, синий и голубой цвета.

Часы "Ракета" вахтенные

Часы "Ракета" вахтенные

Часы "Ракета" вахтенные

Часы "Ракета" вахтенные

Часы "Ракета" вахтенные

В публикации указано, что часы изготовлены Петродворцовым часовым заводом. Напомним, что на этом заводе 1949 года было налажено производство наручных часов "Победа" и "Звезда".

Год изготовления аксессуара не указан, но стоит отметить, что первая партия часов этой марки вышла в свет в 1961 году. Она была названа в честь полета Гагарина, однако на Западе название ассоциировалось скорее с советским ракетным вооружением. Массовое производство часов марки "Ракета" началось с 1964 года.

Продавец проживает в Харькове, однако может отправить товар в любой украинский город при помощи Укрпочты или Новой почты.

Ранее мы сообщали, что в Украине продаются редкие наручные механические мужские часы марки "Маяк", изготовленные в СССР. Они предлагаются вместе с кожаным браслетом и, судя по фото, находятся в хорошем состоянии.