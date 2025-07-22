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Необычный ход: в Украине продаются редкие вахтенные часы времен СССР (фото)

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 22 июля 2025, 22:38

Их механизм работает непривычным образом и может заинтересовать коллекционеров

В Украине продаются мужские механические наручные часы времен СССР "Ракета". Латунный корпус аксессуара покрыт позолотой. Часы изготовлены Петродворцовым часовым заводом.

Соответствующее объявление опубликовано на популярном украинском сайте купли-продажи. Продавец просит за свой товар 4 200 грн, но указывает, что цена договорная.

"Часы Ракета — 24 вахтенные в позолоченном корпусе в рабочем состоянии. Механизм 2623, на 24 часа. Внешний вид хороший", – говорится в объявлении.

В отличие от обычных часов, где часовая стрелка делает два оборота в сутки, в вахтенных часах она совершает один полный оборот за 24 часа. Это позволяет более точно отслеживать текущее время суток и период времени, прошедший с начала смены или определенного события. Внешняя шкала с нечетными цифрами может вращаться, что позволяет выставить начало смены и отслеживать ее окончание.

Примером таких часов и являются часы "Ракета" с 24-часовым циферблатом, которые выпускались в СССР и предназначались для вахтовиков, подводников и людей других профессий, работающих в условиях, где смена дня и ночи не очевидна.

По словам владельца, водозащита на этом экземпляре отсутствует. Также отмечается, что аксессуар был в употреблении.

Часы имеют черный безель и две заводных головки. На белом циферблате изображены черные цифры и нанесены надписи "Ракета" и "Сделано в СССР". В дизайне также использованы красный, синий и голубой цвета.

Часы СССР Ракета вахтенные
Часы "Ракета" вахтенные
Часы СССР Ракета вахтенные
Часы "Ракета" вахтенные
Часы СССР Ракета вахтенные
Часы "Ракета" вахтенные
Часы СССР Ракета вахтенные
Часы "Ракета" вахтенные
Часы СССР Ракета вахтенные
Часы "Ракета" вахтенные

В публикации указано, что часы изготовлены Петродворцовым часовым заводом. Напомним, что на этом заводе 1949 года было налажено производство наручных часов "Победа" и "Звезда".

Год изготовления аксессуара не указан, но стоит отметить, что первая партия часов этой марки вышла в свет в 1961 году. Она была названа в честь полета Гагарина, однако на Западе название ассоциировалось скорее с советским ракетным вооружением. Массовое производство часов марки "Ракета" началось с 1964 года.

Продавец проживает в Харькове, однако может отправить товар в любой украинский город при помощи Укрпочты или Новой почты.

Ранее мы сообщали, что в Украине продаются редкие наручные механические мужские часы марки "Маяк", изготовленные в СССР. Они предлагаются вместе с кожаным браслетом и, судя по фото, находятся в хорошем состоянии.

Теги:
#Часы #Ракета #Фото #Антиквариат #Раритет #Винтаж #Вещи СССР