Мечтал каждый мужчина в СССР. На продажу в Украине выставили уникальные часы (фото)

Он имеет уникальный циферблат

В СССР существовало немало вещей, которые были символом достатка и о них мечтали тысячи. Сейчас же их можно продавить по хорошей цене, к примеру, часы "Ракета".

Соответствующее объявление появилось на портале подержанных вещей. Отмечается, что стоимость часов составляет 2 200 грн.

По словам продавца, часы "Ракета. Роза ветров" считаются редким раритетом. Они в рабочем состоянии и имеют почти идеальный вид. Есть лишь небольшая точка на циферблате около цифры четыре и десять. Продавец отмечает, что после покупки часы следует отдать в ремонт на обслуживание. Ведь они долгое время лежали и довольно тяжело заводятся.

Объявление о продаже

"Завел не тикали, трухнул часы и они пошли. Точность хода проверю, но думаю нет смысла, потому что нужно сделать профилактику", — говорится в сообщении.

Часы "Ракета"

Часы "Ракета"

Известно, что похожие часы производил Петродворцовский часовой завод в 1980-х. Этот экземпляр имеет свой, уникальный, необычный циферблат, на котором изображены компас и цифры. В настоящее время неизвестно сколько осталось таких часов, они считаются большой редкостью.

Напомним, что также в сети продают еще одни часы "Ракета", но у них другой циферблат. За них просят 4 200 грн. Их отличие от других – 24-часовой циферблат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что коллекционный сервиз из СССР продают в Украине. О нем мечтала каждая хозяйка в советские времена.