Ни дня без громких заявлений. Гончаренко начал новый конфликт: кто стал его новой жертвой

В скандале не обошлось и без Безуглой

Новый публичный конфликт с участием народного депутата Алексея Гончаренко вспыхнул вокруг Екатерины Михалко — 24-летней руководительницы объединения предприятий ОПК "Технологические силы Украины", работающей в сфере экспорта оружия.

Гончаренко атакует 24-летнюю директора ТСУ

Его народный избранник опубликовал в своём Telegram-канале. "Как думаете, что надо делать, чтобы в 24 года занимать должность исполнительного директора объединения предприятий ОПК 'Технологические силы Украины', которое отвечает за экспорт оружия? Вот и я не знаю. Между тем Екатерина Михалко с августа 2023 года занимает эту высокую должность. То есть фактически стала директором в 22 года!" — написал Гончаренко. Он призвал Михалко публично рассказать свою "историю успеха", чтобы "вдохновить других студентов, которые только начинают карьеру".

Первый пост Алексея Гончаренко

"Папик", бекграунд, фотосессии: как отреагировало сообщество

Этот пост вызвал резкую реакцию со стороны ректора Киевского авиационного университета Ксении Семёновой, которая выступила в защиту Михалко. Семёнова заявила, что знает её по работе и считает эффективным руководителем.

"Мальчик Алексей считает себя достаточно зрелым, чтобы нападать на молодую, красивую, умную, эффективную девушку, которая руководит ТСУ. У меня в команде очень много молодых эффективных людей, и я знаю работу Михалко. Поэтому я сейчас буду сильно вписываться за Екатерину). Технологические силы Украины — это общественный союз, объединяющий производителей. Судя по тому, какие компании являются членами ТСУ, союз делает свою работу очень хорошо. Недавно, например, Президент объявил, что Украина движется в сторону экспорта своего оружия. И здесь большая заслуга именно ТСУ. Да, ТСУ не является государственным органом и не регулирует экспорт оружия. Но успешно лоббирует интересы производителей, что и должен делать союз", — написала Семёнова.

Пост Ксении Семеновой

В комментариях к её сообщению развернулась широкая дискуссия. Часть пользователей поддержала Михалко, вспоминая её предпринимательский опыт с 16 лет, а следовательно и достаточное количество опыта для работы на такой должности. Другие же поставили под сомнение её бэкграунд, спрашивали о связях, упоминали фотосессии и высказывали мнение, что для такой должности нужна серьёзная подготовка. Самым острым стал комментарий Мирослава Олешко – украинского политического блогера, который с начала полномасштабного вторжения выражает откровенно пророссийскую позицию: "Кто родители или папик у молодой красавицы, которая в 22 года начала заниматься экспортом оружия — бизнесом на крови на миллиарды?".

Комментарий Мирослава Олешко под постом в поддержку Екатерины Михалко

После этого Гончаренко опубликовал второй пост — уже в ответ на слова ректора. Он обвинил Семёнову и Михалко в чрезмерной активности в Facebook вместо реальной работы, а также пригрозил проверкой Киевского авиационного университета (ред. раньше — Национальный авиационный университет (НАУ).

"О! Ректор университета, в котором самая большая реформа за всё время — смена названия, проснулась. Не похвально то, что ни ректор, ни наша 24-летняя руководительница экспорта (!) оружия не жалеют времени на Facebook и фотосессии, зато работой занимаются значительно меньше", — написал Гончаренко. В том же сообщении он добавил, что займётся проверкой и КАИ, и депутатского фонда.

В третьем сообщении Гончаренко снова вернулся к личности Михалко, акцентируя внимание на её молодом возрасте и сомнениях в её профессионализме.

"Я видел много людей в своей жизни, но, к сожалению, ни одного 24-летнего не встречал, кто мог бы возглавить экспорт оружия. Например, в 2021 году мы продали оружия на 145 миллионов долларов. То есть сейчас — ещё больше. Может, я чего-то не понимаю? Может, госпожа Екатерина с семилетнего возраста уже в этой сфере и имеет такие связи, которые нам и не снились? Просто интересно. Может, до этого она уже руководила системами или компаниями с подобными бюджетами? Я просто не могу понять логику назначения. Красивая — да. Фотосеты — вижу. А где профессионализм? Какие достижения?" — спросил депутат.

Не обошлось и без Безуглой

Народный депутат Марьяна Безуглая также прокомментировала ситуацию, отметив, что сначала была готова встать на защиту Михалко — из-за того, что на неё "напал пророссийский супостат Гончаренко". Но после ознакомления с её деятельностью изменила позицию.

"Первое, что насторожило — что грантовое сообщество начало массово штамповать посты в защиту", — написала депутат в Facebook.

Она уточнила, что "Технологические силы Украины" — это не государственное предприятие, а частная инициатива, поэтому вопросов к Екатерине Михалко как к чиновнице возникать не должно. В то же время далее её оценки были резко критическими:

"Зашла на её профиль — какая-то проходная тусовщица, селфи туда, форум сюда. На профиле гордо закреплено фото с Макроном. Погуглила одежду — ну, люкс, ожидаемо. Фоточки с Залужным, статьи доктора философии, снова фоточки Залужного", — отметила Безуглая.

Марьяна Безуглая, народная депутат Украины

Она также упомянула, что, по её информации, в начале полномасштабного вторжения Михалко "пила шампанское в атласной ночнушке", а потом "сбежала за границу", по крайней мере на определённое время.

Отдельно Безуглая раскритиковала попытки защиты Михалко как пример "женского лидерства":

"Нет женского лидерства, есть лидерство человека разумного, homo sapiens. Если ты лидер, то феминитив тебе не нужен — ты просто ведёшь за собой, независимо, какой у тебя пол".

Что известно о Екатерине Михалко

На момент публикации сама Екатерина Михалко ситуацию публично не комментировала. Известно, что она родилась 1 июня 2001 года в Киеве, окончила Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченка по специальности "публичное управление и государственная служба". С августа 2023 года возглавляет объединение "Технологические силы Украины" — общественное объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса, которое поставляет технологии для армии с 2014 года.

Екатерина Михалко, исполнительный директор ТСУ

В частности, в мае Екатерина Михалко была приглашена на закрытую встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном.

"Это была единственная встреча президента без участия представителей госинституций: часовой искренний диалог в узком кругу гражданского общества. Прекращение огня, сохранение демократии и усиление оборонной промышленности — имела честь послушать рефлексии президента на эти темы", – дописала тогда Михалко.

Фото Михалко с Макроном

Ее отец Владимир Михалко еще в 2018 году неоднократно появлялся в ночных клубах в компании Сергея Лещенко.

Отец девушки еще в 2018 году отдыхал вместе с Сергеем Лещенко

Сам Алексей Гончаренко опубликовал пост с напоминанием о прошлом стартап-опыте Михалко. До назначения на нынешнюю должность она была соосновательницей Nuka — украинского стартапа по производству "вечной канцелярии", который собрал сотни тысяч долларов через краудфандинг. Однако её выход из проекта в 2019 году сопровождался конфликтом с партнёром Никитой Владыкиным, который одновременно был её бывшим парнем. По словам Михалко, после разрыва их отношений её начали отстранять от принятия решений и попросили покинуть офис. Она сохранила 20% в компании, но отказалась продавать долю без финансовой отчётности и юридических гарантий. В ответ партнёры создали новую компанию без её участия. В комментарии AIN.UA Михалко заявила, что не знала об этой регистрации и не получала никаких предложений.

Что известно о "Технологических Силах Украины"

Объединение "Технологические Силы Украины" (ТСУ) позиционирует себя как платформу ведущих украинских производителей военной техники и технологий, которые создают инновационные решения для Вооружённых Сил Украины. Его ключевая цель — усиление обороноспособности страны путём развития собственного высокотехнологичного ВПК, локализации производства вооружений и интеграции украинских решений в глобальный рынок.

ТСУ объединяет более двух десятков частных компаний, которые работают над производством дронов, систем связи, средств радиоэлектронной борьбы, программного обеспечения, артиллерийских комплексов, беспилотников-камикадзе, разведывательных платформ и других видов современного вооружения. Среди известных участников — Ukrspecsystems, Roboneers, FRDM, AeroDrone, Атлон Авиа и другие.

ТСУ декларирует четыре стратегических направления:

Быстрое обеспечение фронта — технологии должны без промедления попадать к военным, без "регуляторных блокпостов".

— технологии должны без промедления попадать к военным, без "регуляторных блокпостов". Воевать роботами, а не людьми — организация стремится сохранить жизни украинцев с помощью дистанционных и автономных систем.

— организация стремится сохранить жизни украинцев с помощью дистанционных и автономных систем. Строить субъектную обороноспособность — ТСУ выступает за полную локализацию производства в Украине, чтобы уменьшить зависимость от импорта.

— ТСУ выступает за полную локализацию производства в Украине, чтобы уменьшить зависимость от импорта. Интегрировать украинский рынок в мировой — амбиция превратить Украину в ключевого игрока глобального рынка военных технологий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в политической среде и медиа, по инициативе нардепа Алексея Гончаренко, снова активно обсуждается вероятная отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля и возможное назначение на его место вице-премьера и министерства экономики Юлии Свириденко. Следует заметить, что информационные вбросы по смещению Шмыгаля с должности происходят уже не в первый раз.