Нажились на дронах и РЭБ. Кого поймали на коррупции в закупке для ВСУ

Уже названо первое имя

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ. Среди уличенных на взятке действующий народный депутат Украины, глава районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Национальной гвардии.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Отмечается, что в настоящее время 4 человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

Деньги

НАБУ и САП разоблачили на взятках депутата, чиновников и военных НГУ

Больше подробностей в НАБУ не сообщили, однако, по данным источников РБК-Украина, на взятке погорел нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов. Эту же информацию подтвердил и депутат Алексей Гончаренко. По его словам, также разоблачен командир одной из частей Нацгвардии.

"НАБУ поймали на взятке народного депутата от "слуг" Алексея Кузнецова. Кстати, Кузнецов голосовал за ликвидацию независимости антикоррупционных органов. Как неудобно получилось", — написал Гончаренко.

Алексей Кузнецов

Комментарий Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 2 августа заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Они рассказали, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Речь идет именно о коррупционной схеме закупки для ВСУ.

"Благодарен антикоррупционным органам за работу. Может быть только нулевая толерантность к коррупции, четкая командная работа по разоблачению коррупции и в итоге справедливый приговор", — написал Зеленский.

По словам президента, очень важно, что антикоррупционные институции "работают независимо, а принятый закон гарантирует им все возможности для реальной борьбы с коррупцией". Такое же мнение высказали и в НАБУ, где подчеркнули, что без независимости этих органов разоблачение этой схемы было бы невозможным.

Что говорят в МВД

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, разоблачение военнослужащих Нацгвардии на схеме с откатами на закупки дронов и РЭБ является доказательством того, что не может быть неприкосновенна среди нарушителей закона. Известно, что командующий Нацгвардией уже отстранил фигурантов громкого дела, но имен не называют.

"По моему указанию немедленно начато служебное расследование, а командующий Нацгвардией отстранил фигурантов от должностей", — написал министр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходило в Верховной Раде во время голосования за законопроект, восстанавливающий независимость НАБУ и САП.