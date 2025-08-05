Путина обманули по поводу "обвала" украинского фронта через 2-3 месяца. Кому в Кремле это выгодно

Даже дедлайн Трампа не дает желаемого результата

Глава России Владимир Путин не верит в дедлайн президента США Дональда Трампа. Он не планирует его выполнять, ведь получил "обнадеживающие" сообщения по фронту.

Как пишет Reuters, ссылаясь на источники, приближенные к Кремлю. Путину сообщили, что "фронт Украины может рухнуть через 2-3 месяца". Потому российский диктатор и не пытается приблизить мир.

"Путин не верит в заканчивающийся в пятницу ультиматум Трампа и не собирается ему следовать. Ему доложили, что "украинский фронт рухнет" через 2–3 месяца", — говорится в материале.

По планам Генштаба РФ после полного захвата Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей можно будет перейти к переговорам. А учитывая полученную информацию "о 2-3 месяцах", оккупация четырех областей по мнению Путина, "достаточно реальна".

В то же время глава РФ "не хочет злить" Трампа и понимает, что, возможно, "теряет шанс улучшить отношения с Вашингтоном и Западом", но его военные цели важнее. По словам источников, Путин выразил "беспокойство" ухудшением отношений с США, но все еще "сохраняет надежду".

"Его беспокоит раздражение Трампа, но он не может позволить себе закончить войну только потому, что этого хочет Трамп. Кремль не уверен, что Трамп вообще исполнит свой ультиматум", — пишет Reuters.

Кто врет Путину

В то же время руководитель ЦПД Андрей Коваленко уже заявил, что Путина обманули. Ведь уже не в первый раз западные медиа пишут "информацию, полученную из Кремля". За этими инсайдами обычно стоят одни и те же люди — экс-секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Патрушеву выгодно закапывать Путина еще больше в войну, чтобы попытаться сделать преемником своего сына, не говоря уже о других плюшках и откатах. Кириенко из администрации Путина тоже сидит на потоках и зацикливает через войну на себя региональную вертикаль власти. А Герасимов просто ничего другого кроме войны не знает", — пишет Коваленко.

Сообщение Коваленко

Он также добавил, что Путин любит легкие решения и довольно часто верит лживым бумажным отчетам. Большинство информации о настоящей ситуации на фронте он не получает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Офисе президента Украины прокомментировали заявление Кремля о встрече с Путиным.