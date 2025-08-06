У Путина будет некому воевать? Командующий ДШВ рассказал о трудностях мобилизации в России

ВСУ успешно делают свою работу, поэтому у России есть проблемы

Затягивание войны отрицательно влияет на Россию. Кроме того, что у них слабеет экономика, так еще и на фронте они несут колоссальные потери. Более того, некоторых элитных подразделений уже нет.

Об этом заявил новый командующий ДШВ, Герой Украины Олег Апостол в интервью "Телеграфу" — "Готовлю сразу два сюрприза россиянам, они будут умирать пачками" . Он ответил на вопросы Ярослава Жаренова о количестве солдат РФ.

По словам Апостола, раньше у них были ППК "Вагнер". Это были подготовленные бойцы, сильный противник, но их уже нет.

Также был их кадровый спецназ. Мы – ВСУ – его утилизировали также. Они провели первую волну мобилизации — увидели, что это имеет социальные последствия. Когда закончатся добровольцы за бабло, и тогда начнется новая волна мобилизации, которая для Путина может стать критической,

Добавим, что по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 6 августа 2025 составили около 1 059 270 человек. За 5 августа дополнительно было уничтожено 1010 русских военных.

Ранее "Телеграф" писал, что Александр Сырский сказал, сколько бойцов потеряла Россия в Курской операции.