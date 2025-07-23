Курская операция, потери России и ПВО для Украины. Что рассказал Сырский в интервью накануне юбилея

Сырский также рассказал о своих достижениях в спорте в 59 лет

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал интервью западным СМИ. Говорил о ПВО, обратился к Трампу, рассказал о Курской операции и своих достижениях в спорте.

"Телеграф" собрал ключевые тезисы из интервью Сырского, которое он дал для издания The Washington Post.

ПВО для Украины

Украине срочно нужно, чтобы Соединенные Штаты и страны Европы передали Киеву больше систем противовоздушной обороны и ракет и не вводили запрет времен предыдущего президента США Джозефа Байдена на глубокие удары по российским военным целям, чтобы помочь перенести войну на территорию РФ.

По его словам, новые поставки вооружения противовоздушной обороны, включая американские ракеты Patriot, перехватчики беспилотников и легкую авиацию для сбивания беспилотников, могут помочь предотвратить российские атаки. Больше ракет средней и большой дальности, включая американские системы ATACMS и немецкие системы Taurus, если они будут выданы без ограничений на их использование позволит Украине замедлить производство российского оружия, нацеливаясь на инфраструктуру, из которой производятся его ракеты и беспилотники.

"Они нацеливаются практически на все — аэродромы, населенные пункты, объекты инфраструктуры. Поэтому, конечно, нам нужны поставки баллистических ракет, чтобы иметь возможность дать врагу достойный отпор… Наличие любого ракетного оружия само по себе является сдерживающим фактором. Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс будет намного легче и… у нас не будет никаких трудностей, которые были раньше", — сказал Сырский.

При этом он не ответил, остались ли в Украине на складе системы ATACMS, хотя, как отмечает издание, "общеизвестно, что запасы страны закончились". На вопрос, спасет ли новая партия американских ракет жизни украинцев, главнокомандующий ВСУ ответил: "Конечно".

По словам Сырского, кроме нехватки систем противовоздушной обороны и ракет для них, украинские наземные войска также имеют дефицит 155-мм артиллерийских снарядов на передовой. "У нас высоко мотивированные и смелые солдаты, которые могут продвигаться вперед, но им нужны современные, надежные средства защиты", – сказал он.

Атаки на Сумскую область и Курская операция

По словам главнокомандующего, прошедшее лето "было для нас действительно очень тяжелым". РФ планировала дальнейшие интенсивные наступательные операции, включая атаки на Сумскую область.

Он добавил, что Россия нарастила производство дронов и предложила новые финансовые стимулы для набора своих сухопутных войск. Затем произошла Курская офензива, которая оттянула часть российских войск с фронта в Украине.

"Около трети всех управляемых авиабомб, которые Россия использовала за прошлый год, пришлись именно на Курскую область, а не на территорию Украины", — уточнил командующий.

Российские волоконно-оптические дроны впервые появились на поле боя в Курске. Северокорейские солдаты также не были развернуты на полях сражений в Украине.

Потери России в Курской области больше, чем у Украины

Командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что в результате Курской операции Россия потеряла по меньшей мере 80 тысяч военных — убитыми и ранеными.

По его словам, украинские потери были "существенно меньше", однако точных цифр он не назвал.

Сырскому скоро 60 — уйдет ли он в отставку

26 июля Сырскому исполнится 60 лет, а это достижение пенсионного возраста в Украине. В то же время главнокомандующий отверг любые предположения о том, что уйдет в отставку.

Сырский говорит, он все еще может сделать 100 отжиманий без перерыва, и это, несмотря на сообщение его помощников о том, что он редко спит. По его словам, его мотивирует "понимание моей личной роли в процессе защиты нашего населения, наших граждан. И я понимаю, что должен делать больше и лучше".

В высшем командовании он чувствует себя комфортнее всего рядом с пехотинцами на передовой. Его помощники ожидают, что именно там он проведет свой 60-й день рождения.

По словам Сырского, пока рано об этом говорить. "Это зависит от Бога, – сказал он, улыбаясь, – и от моего президента".

Ранее "Телеграф" писал, что в Госдепартаменте объяснили ультиматум Трампа России о 50 днях.