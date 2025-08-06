Путин сознательно загоняет себя в тупик: в ISW объяснили, чего хочет обитатель Кремля

Путин и его клика усиливают зависимость так называемого "российского общества" от военных расходов

Похоже, что российский правитель Владимир Путин вполне сознательно загоняет себя в "тупик". Он делает все для того, чтобы мир с Украиной без достижения всех "военных целей" российского режима был неприемлем в глазах так называемого "российского общества" и российской армии.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики со ссылкой на ряд СМИ указывают: Путин не считает, что войну следует завершать. При этом он прикрывается "российским обществом" и армией — они, мол, "не поймут" такого решения.

"Москва ведет целенаправленную многолетнюю кампанию по обоснованию максималистских военных целей Путина как необходимых для существования российского государства и мобилизации общественной поддержки затяжной войны для достижения этих целей", – говорится в сообщении.

Государственные и "независимые" социологические опросы в России показывают, что большинство так называемого "общества" в России поддерживает продолжение войны в Украине. При этом известно, что Кремль сам активно сформировал эти настроения и использует их как оправдание для продолжения войны.

Также Путин и его клика усиливают зависимость так называемого "российского общества" от военных расходов. Российский режим активно инвестирует в оборонно-промышленную базу, поэтому резкое сокращение оборонных расходов Кремлем приведет к обвалу российской экономики. Это стимулирует Кремль на продолжение войны и разрешение новых военных конфликтов, а "российское общество" его в этом поддерживает.

"Путин сознательно культивировал преданность российского общества своим военным целям и не создал предпосылок для отступления или принятия мирного урегулирования, не достигающего его первоначальных военных задач", — резюмировали аналитики.

Отметим, что, по данным СМИ, Путин якобы готов пойти на "перемирие в воздухе" и согласиться прекратить воздушные теракты против Украины. Однако он не будет соглашаться на полное прекращение боевых действий.

Напомним, 15 июля 2025 года Трамп заявил, что "очень разочарован действиями Путина" и пригрозил введением пошлин, если Россия не согласится на переговоры в течение 50 дней. Однако 28 июля вышло новое заявление – американский президент сказал, что сократит установленный для России срок достижения соглашения с Украиной. Если раньше он был 50 дней, то теперь будет 10-12. По данным представителя США в ООН, Трамп хочет заключить соглашение до 8 августа.

Ранее "Телеграф" писал, что любитель российских нарративов спецпредставитель США Стив Виткофф поедет в Россию. Трамп рассказал подробности и снова пообещал санкции против Москвы. Но окончательное решение о санкциях будет зависеть от результатов визита Виткоффа.