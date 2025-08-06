Из-за российских ИПСО отношение к мобилизации в Украине негативное

Мобилизация вызывает неоднозначную реакцию в обществе — в Виннице на днях произошли "протесты против ТЦК". Однако в том числе благодаря так называемой "бусификации" удается сдерживать врага.

Об этом рассказал командующий ДШВ Олег Апостол в интервью "Телеграфу": "Готовлю сразу два сюрприза россиянам, они будут умирать пачками", — новый командующий ДШВ, Герой Украины Олег Апостол (первое интервью)

Он отметил, что украинцы показали свое истинное отношение к оккупанту, необходимости защищаться и сохранить собственную нацию и страну. Бригадный генерал склонен согласиться с мнением, что ни одна европейская страна не смогла бы мобилизовать даже столько людей, сколько уже мобилизовано в Украине.

В то же время есть понимание, что благодаря российским ИПСО в стране сформировано негативное отношение к мобилизации. Так называемую "бусификацию" осуждают, никому она не нравится. Но давайте откровенно: в том числе в результате мобилизации мы сейчас находимся не в Карпатах, не вдоль Днепра, а на линии столкновения. Мы стоим и продолжаем перемалывать пи*аров, — говорит Апостол

Командующий ДШВ добавил, что если бы не было мобилизации, у Украины уже не было бы другого выбора, кроме как сдаваться и соглашаться на условия врага. Ежедневное пополнение личного состава позволяет нам бороться.

Такое длительное затягивание войны негативно влияет на врага. У россиян слабеет экономика. На фронте они несут колоссальные потери, и это также влияет, — резюмировал Олег Апостол.

Как сообщал "Телеграф", правительство Украины расширило программу "Контракт 18-24" новым направлением для операторов дронов. Теперь молодые люди смогут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе именно на этом посту с четкими условиями.