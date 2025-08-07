Украинский "теленок" или тюркская "оплата"? Почему Теличка в Киеве так называется

Эта историческая местность на склонах Бусовой горы скрывает не только тайну названия, но и следы цивилизаций, живших здесь 7 тысяч лет назад

В юго-восточной части Киева, на склонах Бусовой горы и в дельте реки Лыбидь, расположена уникальная историческая местность Теличка. Этот район, охватывающий части Печерского и Голосеевского районов, может похвастаться не только современной развитой инфраструктурой, но и тысячелетней историей, которая уходит в эпоху неолита.

Теличка – яркий пример того, как историческое наследие может гармонично сочетаться с потребностями современного мегаполиса. "Телеграф" расскажет об этой местности поподробнее.

Следы древних цивилизаций

Археологические исследования свидетельствуют, что первые поселения на территории современной Телички появились 5-7 тысяч лет назад. Неолитические артефакты, найденные в урочище Нижняя Теличка, рассказывают о развитой культуре наших предков. Среди находок — остатки древних жилищ, глиняные горшки с характерным острым дном, что позволяло удобно устанавливать их в речном песке и кремневые орудия труда. Особенно интересен тот факт, что жители этих поселений уже владели сложными ремеслами, в частности прядением льна, что свидетельствует о высоком уровне развития бытовой культуры для того периода.

Рядом с Теличкой археологи обнаружили артефакты времен меди, связанные с трипольской культурой — одной из самых развитых культур Европы III тысячелетия до н.э. Недалеко расположенная Лысая гора также сохраняет артефакты этой уникальной цивилизации, создававшей огромные протогороды с развитым сельским хозяйством и ремеслами.

Тайна названия

Происхождение названия "Теличка" до сих пор вызывает дискуссии среди исследователей. Самая распространенная версия связывает ее с большими пойменными лугами, где традиционно выпасали скот — в частности телят (от слова "телок").

Альтернативная гипотеза имеет тюркские корни: слово "телек" означало "оплату" или "возмещение". Это может указывать на существование во времена Киевской Руси переправы через Днепр и таможни, где взималась плата с купцов за проезд.

От села к промышленному центру

Активное формирование современной Телички началось во второй половине XIX века. Переломным моментом стало строительство Курско-Киевской железной дороги и первого железнодорожного моста через Днепр (1868-1870). Это привело к быстрой застройке территории частными усадьбами и появлению первых предприятий, среди которых выделялся мощный деревообрабатывающий завод.

В 1923 году Теличка официально вошла в административные границы Киева. А уже в 1930-х годах Верхняя Теличка была частично отведена под Ботанический сад и жилую застройку.

Современная Теличка: два лица одного района

Сегодня Теличка условно делится на две части с принципиально разным характером застройки:

Верхняя Теличка — преимущественно жилая зона с малоэтажной застройкой и новыми высотными жилыми комплексами. Здесь создана комфортная среда для проживания с развитой социальной инфраструктурой.

Верхняя Теличка

Нижняя Теличка – мощная промышленная зона, расположенная вдоль Приднепровского шоссе. Здесь сосредоточены основные производственные мощности и логистические центры.

Теличка – важный транспортный узел с развитой инфраструктурой: здесь проходят Приднепровское и Столичное шоссе, Южный мост, железнодорожные линии и станция метро "Выдубичи" (открыта в 1991 году). В 2001 году открылась автостанция "Выдубичи", а в 2012-2013 годах транспортно-пересадочный узел был реконструирован, интегрировав метро, автостанцию и железнодорожные остановки в единую систему.

Сегодня каждый, кто проезжает через Теличку, путешествует не только по современным дорогам, но и по тропам, которыми тысячи лет назад ходили наши предки. Это не просто район Киева с развитой инфраструктурой, а живой памятник культурного и исторического развития нашего региона, простирающийся от неолитических поселений до современных транспортных узлов.

