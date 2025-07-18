Где в Киеве Мышеловка и почему она так называется

Это уникальное место с многовековой историей, необычным названием и живописными природными ландшафтами.

Среди живописных холмов Голосеевского района Киева расположена одна из самых загадочных исторических мест столицы — Мышеловка. Это небольшое, но очень интересное место скрывает в себе многовековую историю и несколько версий происхождения своего необычного названия.

Мышеловка находится на юге Киева, в Голосеевском районе, простираясь между проспектом Науки, Китаевской улицей и Голосеевским лесом. Местность граничит с такими историческими районами, как Багриновая гора, Голосеев, Китаев, Корчеватое и Пирогово.

Особенностью этой территории является гористый, овражистый рельеф с несколькими ручьями и прудами. С юга район окутывает Голосеевский национальный природный парк, что придает ему особый природный шарм.

В прошлом территория Мышеловки охватывала значительно большие земли, включая Китаево, Корчеватое, Самбурки, Болгарский хутор, Багриновую гору и Голосеевский лес. Здесь были расположены монастырские хозяйственные дворы, хутора и скиты - маленькие монашеские ячейки, подчиненные Киево-Печерской лавре. В частности, Болгарский хутор известен тем, что здесь в 1860 году в «почетном плену» жил митрополит Иосиф Сокальский.

Мышеловка, 1854 год

Исторические источники названия

Название "Мышеловка" имеет глубокие исторические корни и несколько версий происхождения. Наиболее вероятной историки считают версию, согласно которой название происходит от имени или прозвища "Мышало", что в древности означало "крутой" или "выносливый".

Впервые эта местность упоминается в исторических документах 1618 как владение Печерского монастыря. Интересно, что сначала территория называлась Мышáловка, и только позже, в результате русификации, начала употребляться форма "Мышеловка".

Легенды и народные предания

Среди киевлян популярна легендарная версия происхождения названия, связывающая его с особым географическим рельефом местности. Котловина между двумя горами действительно напоминает ловушку — настоящую мышеловку.

Мышеловский пруд. Фото: Sergii SAVoyage

По легенде, именно здесь в 1651 году казаки заманили войска Радзивилла, использовав природный рельеф в качестве стратегического превосходства. Однако эта версия более поздняя и не имеет письменных подтверждений в исторических источниках.

Ошибочные версии

Существовала также популярная, но ошибочная версия, что название "Мышеловка" возникло из-за мельницы, на которой якобы смешивали разные сорта зерна. Однако эта версия не подкреплена историческими источниками и, скорее всего, является народной выдумкой.

Современная Мышеловка

Современная Мышеловка

С 1923 года Мышеловка официально вошла в состав Киева. Сейчас это жилой квартал Голосеевского района столицы, граничащий с природными лесными зонами и хранящий богатую историческую память. Сегодня Мышеловка – это уютная историческая местность, которая сохраняет свой уникальный характер и природную красоту.

Сочетание богатой истории, легенд и живописного ландшафта делает ее одним из самых интересных уголков Киева для тех, кто интересуется прошлым столицей. Добраться до Мышеловки можно метрополитеном (станция "Демеевская"), автобусами №20, 27 и маршрутками.

Ранее Телеграф рассказывал, почему киевский район Бортничи так называется. Это напоминание о древнем украинском ремесле, которое являлось основой благосостояния наших предков более пяти веков назад.