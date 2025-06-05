Призрак киевского метро: между "Выдубичами" и "Славутичем" есть недостроенная станция (фото)

Ее видят каждый день – но только сквозь окна поезда

Она имеет платформу, туннели, но нет пассажиров. Станция метро "Теличка", спрятанная между "Выдубичами" и "Славутичем", уже более 30 лет остается незапущенным объектом на карте киевского метрополитена.

Увидеть ее можно только через окно поезда. "Телеграф" рассказывает, почему станция стала "призраком" столичного метрополитена.

Надежда для промзоны

"Теличку" начали строить в конце 1980-х годов, ориентируясь на развитие индустриального района Нижняя Теличка — узла предприятий возле Южного моста. Инфраструктура района должна была трансформироваться, и станция была задумана как стратегический хаб для работников и будущих жителей.

Проектировали ее нестандартно – по образцу парижского метро: минималистическая платформа без массивных колонн, лаконичные конструкции. Подобные решения можно увидеть на уже действующих станциях "Днепр" и "Вырлица".

Недостроенная станция метро "Теличка"

Метро "Теличка"

Строительство во времена перемен

В 1992 году, на фоне экономического кризиса и развала советской модели планирования, работы остановили. Нижняя Теличка оставалась промышленной зоной, жилая застройка не появилась, пассажиропоток был нулевым. Станцию ​​решили не достраивать, но в инфраструктуре метро она осталась — как "техническая" остановка.

Станция-призрак в Киеве

В 2010-х годах снова заговорили о восстановлении "Телички". В КГГА звучали заявления о реновации района, превращении промзоны в офисно-жилой квартал и перспективе открытия новой станции. Но ни разу дело не дошло до реальных действий — ни тендера, бюджета, только концепции.

Станция "Теличка" находится между "Выдубичами" и Южным мостом

Сегодня станция существует только полуофициально. Пассажиры видят платформы в окно поезда — серые, неосвещенные, без отделки. Выходов на поверхность нет, и практически она недоступна даже в техническом режиме.

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