Здесь не было ни малых, ни больших подвалов: почему улица Малоподвальная в Киеве так называется

Скромная улица в центре Киева хранит в своем названии загадку тысячелетней давности

В самом центре Киева, между переулком Тараса Шевченко и Владимирской улицей, протянулась одна из самых загадочных и исторически значимых улиц украинской столицы — Малоподвальная. Её название часто вызывает недоумение у туристов и даже у киевлян: при чём тут подвалы?

На самом деле история этой улицы уходит корнями вглубь веков и связана с древними укреплениями Киева времён Ярослава Мудрого. "Телеграф" расскажет о ней подробнее.

От княжеских валов до современных улиц

Малоподвальная улица возникла в 1830-х годах не случайно — она пролегла вдоль старого городского вала, который был частью мощных Киевских укреплений XI века. Именно положение "вдоль вала" или "под валом" дало название улице, а вовсе не подвалы, как думают многие.

Интересно, что изначально в Киеве существовали две Подвальные улицы. Большая Подвальная (нынешняя улица Ярославов Вал) и Малая Подвальная — та самая Малоподвальная. В 1869 году, чтобы избежать путаницы, одну из них переименовали в Ярославов Вал, сохранив связь с древним городским валом. А Малоподвальная сумела пронести своё историческое название через все эпохи — редкий пример топонимического постоянства в столице.

Архитектурное наследие

Настоящей жемчужиной Малоподвальной является Дом Телаловой (дом №15) — трёхэтажное кирпичное здание конца XIX века в стиле историзма с неоготическими элементами. Его фасад украшают треугольные фронтоны и изящные лепные медальоны с женскими головами, а вход поражает искусной резьбой. Дом построен на месте старинной усадьбы графини Бальмен и является важным связующим звеном между историческими постройками и современной городской средой.

Дом Телаловой на Малоподвальной, 15

До 1973 года облик улицы определяла ещё одна достопримечательность — передающий телецентр с ажурной металлической башней треугольной формы. Эта пирамида стала символом технического прогресса своей эпохи и важной частью городской инфраструктуры.

На Малоподвальной жили выдающиеся личности. В доме №5 (к сожалению, не сохранившемся) проживал знаменитый языковед и писатель Агафангел Крымский, а в доме №29 — музыковед Климент Квитка. Эти имена навсегда вписаны в культурную летопись не только улицы, но и всего Киева.

Живая история в современном городе

Сегодня Малоподвальная — это уютный уголок в самом сердце украинской столицы, где удивительным образом сохранилась атмосфера старинного города. Здесь каждый дом, каждый камень может рассказать свою историю — от средневековых валов князя Ярослава до современности.

Улица привлекает ценителей архитектуры XIX-XX веков, туристов и жителей Киева своей камерной атмосферой и удобным расположением в центре города. Это место, где прошлое органично соседствует с настоящим, где тысячелетняя история Киева ощущается особенно ярко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, про последнюю улица Киева – у нее очень поэтическое название. Застройка улицы была преимущественно малоэтажная и усадебная, что создавало неповторимую уютную атмосферу и напоминало о дачном прошлом района.