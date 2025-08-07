Иностранцы в ВСУ. Эксперт по рекрутингу назвала главную проблему их привлечения

Многие бывшие военные из других стран готовы применить свой опыт и помогать Украине

Украина активно привлекает иностранцев на службу в ВСУ. Однако если их основная мотивация — только деньги, то им нет разницы, на чьей стороне воевать. Поэтому нужно грамотно работать с этой аудиторией, чтобы конкурировать за кандидатов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала представительница военного департамента платформы рекрутинга Lobby X Татьяна Габедава. Она назвала одну из главных проблем привлечения бойцов из других стран

По ее словам, среди иностранцев можно выделить несколько категорий:

Те, кого мотивирует финансовое вознаграждение, — обычно из беднейших стран, таких как некоторые страны Латинской Америки или Азии;

Представители пострадавших от российской агрессии государств (Грузия, Беларусь) — их мотивация более идеологическая, они воюют и за собственные интересы;

Европейцы и американцы, часто служившие в своих армиях и желающие применить свой опыт, развивать навыки и помогать Украине.

— Одной из главных проблем привлечения людей из других стран является то, как физически привезти таких людей в Украину? К примеру, билет из Колумбии может стоить около 2000 долларов, что для многих из этого государства непосильно. Но в апреле Верховная Рада приняла постановление Кабмина №442, позволяющее вновь создаемым центрам рекрутинга иностранцев и центрам родов и видов войск покрывать эти расходы из бюджета Минобороны, — говорит эксперт по рекрутингу.

По ее словам, иностранцев активно привлекают Международный легион ГУР, Третья штурмовая бригада, "Азов" и другие подразделения, где формируют иностранные батальоны. Хотя некоторые командиры интегрируют иностранцев в украинскую среду, потому что людей не хватает.

— Некоторые части даже ищут переводчиков (испанского, английского) и испаноязычных военнослужащих, чтобы работать с большим количеством, например, колумбийцев. Украинские подразделения запускают таргетированную рекламу на зарубежную аудиторию. Важно и дальше развивать это направление: каждые дополнительные руки для армии сегодня критически важны, — подытожила Татьяна Габедава.

