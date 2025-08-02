На Львовщине обнаружили краснокнижное животное. Этот редкий вид исчезает в Украине (фото)

Он является одним из четырех видов рода сусликов, встречающихся на территории нашей страны

Крапчатый суслик — редкий вид для Украины, обнаруженный во Львовской области. Зоологи подтвердили, что эти краснокнижные животные живут во Львовской области.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция во Львовской области. Вблизи села Суховоля Бродовской городской общины, зоолог ЛНУ им. И. Франко Игорь Дикий подтвердил факт существования поселения суслика крапчатого.

В Украине популяция крапчатого суслика очень сократилась

Учитывая охранный статус вида, уполномоченные органы планируют разработку комплекса мер по сохранению среды обитания и обеспечения надлежащего уровня охраны, — говорится в сообщении

Почему суслик крапчатый исчезает в Украине

Крапчатый суслик (Spermophilus suslicus) является редким животным в Украине. Он занесен в Красную книгу Украины как исчезающий вид животных.

Это – один из самых маленьких по размерам сусликов

В Украине ситуация с этим видом особенно критична. Ранее он был распространен почти по всей Левобережной Лесостепи, но в последние десятилетия установлены лишь отдельные колонии.

Животное выглядит очень милой

Крапчатый суслик является одним из четырех видов рода сусликов, встречающихся на территории Украины. Из-за значительного сокращения популяции и ареала распространения он нуждается в особых мерах охраны.

К началу XXI века в Украине осталось не более тысячи взрослых особей, которые рассеяны по нескольким колониям. Прежде всего суслики исчезают из-за непосредственного истребления, а также из-за распахивания целинных участков.

Это один из самых маленьких по размерам сусликов

Длина его тела составляет 17-26 см, хвост меньше 1/4 длины тела. Весит животное до 0,5 кг. Имеет яркую и пеструю окраску спины с выраженными точками на серовато-буроватом или коричневом фоне.

Любит селиться подальше от людей

Это оседлый зверь, живущий колониями и на зиму впадающий в спячку. Суслик селится на целинных участках, девственных землях и на пастбищах. Ест траву и семена, однако не брезгует большими насекомыми. Ежегодно в апреле самка рождает от 3 до 8 малышей.

Ранее ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН, кандидат биологических наук Виталий Смаголь рассказал "Телеграфу", с каким животным в Украине путают мифическую чупакабру. На самом деле это больная коростой лиса.