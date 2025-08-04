В Чернобыле заметили одну из самых больших хищных птиц в Европе: фото из Зоны отчуждения

Орланы-белохвосты облюбовали новую территорию для гнездования

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического заповедника, которые патрулируют природу вокруг села Оташев, сделали интересное открытие — у дамбы заболоченной мелиоративной системы заметили молодого орлана, который не боялся подпускать людей достаточно близко к себе.

Это позволяет предположить, что неподалеку должно быть гнездо этих величественных птиц. Как отмечают орнитологи, хотя они часто пользовались этой дорогой, раньше не видел орланов в этих местах.

Так, после дождя им удалось увидеть и взрослого орлана, сидевшего на сосне всего в четырех метрах от дороги. Птица была мокрой и выглядела обессиленной — взлетать не спешила. Вероятно, у него проблемы с крылом.

Несмотря на длительные поиски, найти гнездо не удалось из-за густоты леса, которая значительно усложняла осмотр. Вероятно, поиски возобновят осенью, когда частично опадут листья. Это гнездо могло бы стать уже семнадцатым подтвержденным местом гнездования орлана-белохвоста на территории заповедника, а сейчас зафиксирована только новая гнездовая территория.

Что это за птицы

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) — одна из самых больших хищных птиц Евразии с размахом крыльев до 2,5 метра и весом 4-7 кг. У взрослых птиц характерна черта — белый короткий клиновидный хвост, тогда как у молодых хвосты темно-бурого цвета.

Эти птицы — дневные хищники, наиболее часто живущие вблизи водоемов (рек, озер, болот), где они охотятся на рыбу, которая составляет основу их рациона. Они также питаются водоплавающими птицами, мелкими млекопитающими, а в периоды недостатка пищи могут питаться падалью – особенно в зимнее время, когда до 29% их меню составляет мертвая добыча. Орланы часто охотятся на больных или слабых животных, редко нападают на здоровых.

Орланы-белохвосты ведут моногамный образ жизни, формируя пары, сохраняющиеся на протяжении всей жизни. Они строят большие, крепкие гнезда из веток, выстланные травой, которые могут использоваться много лет и достигать 1,5-3 метров в высоту и до двух метров в диаметре. Гнезда располагаются преимущественно на высоких деревьях вдоль водоемов, вдали от человеческих поселений

В 2025 году общенациональный мониторинг гнездовых территорий орлана-белохвоста в Украине включал 40 таких участков, распределенных по Черкасской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Ровенской областях. Популяция в целом стабильна, хотя некоторые гнезда утрачены из-за того, что птиц беспокоят или повреждают деревья.

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