В Украине заметили пауков-хамелеонов: как они выглядят и ядовиты ли (фото)

Размер самки достигает примерно 1 сантиметра, самцы же — несколько меньше

В Украине заметили интересных пауков, способных менять свой цвет, как настоящих хамелеонов. В частности, в Кировоградской области зафиксирован паук-краба, известный как Thomisus onustus.

Эти 8-лапые обладают уникальной способностью подстраивать свою окраску под цвет растений, на которых они обитают. Об этом "Телеграфу" рассказала арахнолог, доктор философии и сотрудник Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук.

Например, паук может становиться белым, если сидит на светлой поверхности, желтым – на желтой малине или зеленым – на зеленой.

Вышеупомянутые цветочные пауки могут изменять окрас со временем, подстраиваясь под окружающую их растительность. Это — своеобразные хамелеоны мира пауков.

Этот вид имеет характерное треугольное брюшко с выразительными углами, а размер самки достигает примерно 1 сантиметра. Самцы же заметно меньше. Из пауков-крабов, цветочные пауки, обычно живут среди растений и активно используют маскировку, чтобы оставаться незамеченными для хищников и добычи.

Чем известны такие пауки

Паук-краб Xysticus

Пауки-крабы (Thomisidae) – семья аранеоморфных пауков, известных способностью маскироваться и охотиться из засады без использования паутины. Их легко узнать за длинными передними ногами, которые они расставляют в стороны, готовясь к приступу. Чаще обитают на цветах, коре деревьев, в подстилке, где остаются неподвижными, сливаясь с фоном. Укус опасен только для насекомых, за которыми пауки охотятся молниеносно, поражая их мощным ядом.

Такие виды 8-лапых показывают, насколько природа способна удивлять.

Ранее "Телеграф" сообщал, что большинство живущих в Украине пауков имеют ядовитые железы — это необходимый инструмент для охоты. Однако для человека их яд обычно не опасен. Впрочем, в наших краях существует только одна семья пауков, представители которой не имеют ядовитых желез.