Миллиарды на ветер? В Раде назвали ключевую опасность метода "проектируй и строй" и предохранитель от нее

"Европейский принцип" позволил бесконтрольно отдать все подряды "своим" подрядчикам

Решение Кабмина релизировать важные государственные проекты по строительству новой инфраструктуры или восстановлению разрушенного по принципу "проектируй и строй" может таить в себе коррупционные подводные камни. Под прикрытием европейского принципа могут бесконтрольно тратить огромные государственные средства.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал нардеп, глава парламентской ВСК по вопросам расследования нарушений в сфере энергетики Алексей Кучеренко. Он назвал ключевую опасность такого подхода.

По его мнению, применение принципа "проектируй и строй" в условиях абсолютно ничтожного финансового, архитектурного, строительного контроля приведет к безумным злоупотреблениям.

"Ключевая опасность в том, что при применении такого принципа гарантированно будут манипуляции с проектированием, со сметами, что в результате приведет к неконтролируемому завышению этих смет и, соответственно, расходам бюджетных средств", — говорит нардеп.

В качестве примера он привел строительство укрытий для объектов энергетики, которое осуществляло Агентство по восстановлению под руководством Мустафы Найема. По словам Кучеренко, прошлогоднее расследование парламентской ВСК и Государственной аудиторской службы показало, что расходы на укрытие в ходе строительства по принципу design-build выросли в несколько раз. При этом часть объектов не была достроена, и за это никто не нес ответственности.

"Этот т.н. "европейский принцип" позволил, во-первых, абсолютно бесконтрольно отдать все подряды "своим" подрядчикам, абсолютно без проверок, по каким-то временным проектам, или вообще без проектов, и десятки миллиардов гривен выбросить в воздух. А по дороге завысить сметы раза в три на одни и те же объекты. А во-вторых, не завершить строительство этих объектов, бросив их, на десятки миллиардов гривен, именно по укрытиям третьего уровня", — рассказал Кучеренко.

Наиболее действенным предохранителем от подобных злоупотреблений при реализации принципа "проектируй и строй" Алексей Кучеренко назвал показательное наказание за уже выявленные нарушения.

"Это происходило на фортификациях, это происходило на объектах укрытий, это происходило на других проектах, которые тянуло Агентство. Даже на банальных строительствах школ. Это практика, которая на сегодняшний день нуждается в принципиальной оценке со стороны правоохранителей, в первую очередь НАБУ и САП. Поэтому, если говорить о предохранителях… Наказать тех, кто этим занимается, образцово наказать. Пусть на закрытом судебном заседании. Если бы, условно, дали 15 лет руководителю Агентства, 15 — подрядчикам, которые разворовали эти средства, тогда бы, я думаю, этот механизм и мог бы заработать", — резюмировал Кучеренко.

