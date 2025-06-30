"Мне не стыдно": Садовый объяснил, почему разрушенный Россией музей Шухевича зарастает травой (фото)

Власти Львова обещают, что музей будет отстроен

Российские оккупанты полтора года назад нанесли удар по музею генерала УПА Романа Шухевича и с тех пор его реконструкция так и не началась. При этом сборы на его восстановление продолжаются.

На это обратила внимание дочь Шухевича Мария Трильовская в своем Facebook. Она напомнила, что с момента присвоения ее отцу звания Героя Украины в 2007 году, функционирование музея сопровождали многочисленные проблемы.

"Мне стыдно за Львов, когда потомки участников УПА из диаспоры, которые в начале 2000-х собрали и передали Львову средства для создания музея Романа Шухевича, спрашивают о восстановлении уничтоженного музея, потому что каждый раз должна отвечать: "Проект еще не готов". И их удивление: "Так долго?" Так как все знают, что это небольшой (11×12 м) одноэтажный дом", — написала она.

Сообщение Трильовской

На это отреагировал пятый президент, нардеп "Евросолидарности" Петр Порошенко, который в своих соцсетях обнародовал фотографии того, как музей выглядит сейчас.

"Сорняк по пояс, скоро волки заведутся. Очевидно, именно так, по мнению львовской городской власти, следует чествовать память Романа Шухевича", — написал он.

Сообщение Порошенко

Руины на месте музея Шухевича

Восстановление так и не началось

Здание выглядит заброшенным

Спустя некоторое время на это отреагировал мэр Львова Андрей Садовый и заверил, что музей восстановят

"На этой неделе ждем проект музея по экспертизе. Далее публичная презентация и тендер на определение генерального подрядчика строительства. Не под "дату", а для качества. Чтобы надолго", — сказал он.

Реакция Садового

Как известно, музей Шухевича — это музей мемориального типа, который находился в доме, где он погиб. Там была последняя штаб-квартира главного командира УПА. На первом этаже дома было пять тематических залов. Второй этаж воспроизводил быт Главного командира УПА на подпольной квартире.

1 января 2024 года россияне нанесли ракетный удар по Львовской области, а одна из ракет превратила музей в руины. Около 600 музейных экспонатов были эвакуированы из здания еще в начале российского вторжения и находятся в безопасном месте, однако по словам историков самым ценным был именно дом.