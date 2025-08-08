Вы будете удивлены, сколько в Украине есть поселков с названием овощей

Есть четыре села связанные с луком, свеклой, тыквой, чесноком

Поселки в Украине в древности называли по-разному — именами людей, названиями животных, местными приметами, а иногда даже ругательными словами. Знали ли вы, что есть еще и населенные пункты, названные в честь… овощей?

"Телеграф" рассказывает об этих необычных названиях сел. А также где они расположены.

Цибулеве (Кировоградская область)

Цибулеве – село в Кировоградской области. Его название говорит само за себя: вероятно, село было известно выращиванием лука или это растение было символическим для местных жителей.

Часниковка (Черниговская и Полтавская области)

Часниковка — не одно село, а сразу несколько. в Черниговской и Полтавской областях. Скорее всего, в древности здесь выращивали чеснок.

Чесноковка в Черниговской области

Чесноковка в Полтавской области

Буряковка (Харьковская, Житомирская, Тернопольская области)

Название "Буряковка" в Украине не редкость — есть по меньшей мере три села с таким названием. В Харьковской, Житомирской, Тернопольской областях. Свекла была и остается важной овощной культурой в Украине, особенно для борща и кваса. Вполне вероятно, что именно этим объясняется столь популярная овощная топонимика.

Буряковка в Харьковской области

Буряковка в Житомирской области

Буряковка в Тернопольской области

Гарбузин (Черниговская, Черкасская область)

Село с благозвучным названием Гарбузин расположено в Козелецком районе Черниговской области, а также в Черкасской области. Его название — настоящий символ украинского колорита, ведь тыква издавна имела сакральное значение. Это не только овощи, но и символ отказа сватам. И хотя тыквы выращивают меньше, деревня сохраняет свое уникальное название, вызывающее улыбку.

Гарбузин в Черниговской области

Гарбузин в Черкасской области

