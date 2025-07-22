Почти 2 метра счастья: в Ровенской области мужчина вытащил огромную рыбу без чешуи (фото)

Такой улов стал не просто трофеем, а настоящей гордостью ровенского любителя

Лето в Украине особенно радует местных рыбаков, которые ежедневно делятся своими трофеями в сети. И один из таких "клюнул" недавно на Хренницком водохранилище Ровенщины, где мужчина поймал настоящего гиганта — сома.

Об этом пишут в местном паблике. Вес рыбы составляет 32 килограмма, а длина – почти 2 метра.

Ровенский рыбак похвастался уловом

Что известно о трофейной рыбе

Сом обычный – самая пресноводная рыба в Украине. Это — донный хищник, обычно обитающий на глубинах, в речных ямах, затопленных корягах и пойменных озерах. Его характерные черты — большая голова, усы, длинное мускулистое тело без чешуи и способность охотиться даже в темноте.

Сом, которого поймали в Ровенском водоеме

Питаются сомы рыбой, раками, лягушками, иногда птицами. Хотя они обычно ведут ночной образ жизни, в жаркую пору могут появляться ближе к поверхности.

Хренницкое водохранилище — рай для рыбака

Хренницкое водохранилище расположено на реке Стырь (бассейн Припяти) и охватывает части Ровенской и Волынской областей.

Создано в 1957 году, оно служит источником энергии, водоснабжения, местом отдыха и центром рыболовства. Здесь водится около 28 видов рыб — от карася до щуки, однако именно сом является одним из самых ценных трофеев.

Площадь водоема составляет более 1 800 гектаров, а глубина иногда превышает 6 метров, что создает идеальные условия для крупной рыбы.

Хренницкое водохранилище

Как доехать до Хренников

На авто:

Из Луцка — около 50 км (1 ч дороги) по трассе Т0303.

Маршрут из Луцка

С Ровно – ориентировочно 107 км (1 ч 50 мин) по Е40/М06 и Т1806.

Маршрут из Ровно

Общественным транспортом:

Из Ровно и Луцка курсируют прямые автобусы и маршрутки в Хренники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в киевском пруду, расположенном в Святошинском районе, рыбак поймал карася-"монстра".