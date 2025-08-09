Осетровое полнолуние: когда и где "королевскую рыбу" можно ловить в Украине (фото, видео)

Осетр занесен в Красную книгу Украины.

"Осетровое" полнолуние 9 августа в США считается лучшим временем для вылова осетра. Эта краснокнижная рыба есть и в Украине, ее даже можно половить на специальных водоемах.

Осетер — редкая и ценная рыба, занесенная в Красную книгу Украины. Этой рыбе миллионы лет, но все виды под угрозой. Ранее осетра в реках Украины было очень много. Сейчас его отлов в дикой природе запрещен, за него можно получить немалый штраф. Например, за выловленную стерлядь (рыба из рода осетровых) штраф — 48 тысяч гривен, за осетра с шипами — 110 тысяч гривен.

В истории рыболовства осетр считается "королевской рыбой" — именно из него получают черную икру. Украинские рыбаки могут попробовать себя в попытках его поймать, а съесть добычу получится не всегда.

Где ловить осетра в Украине

Официально и без риска разрешена только спортивная рыбалка на осетра в специально зарыбленных озерах. Такие есть в пределах разных областей и курортных зон, в частности в Карпатах. Удовольствие платное, зависит от локации – от 200 до 400 грн с человека. Среди озер, где есть осетр:

Рыбалка CoolPlace, озеро Чайка (Киев)

Рыболовное место "Фартовая рыбалка" (Киев)

"Волкове" и "Попове", село Парышков (Киевская область)

Водоем в селе Меловая балка (Кировоградская область)

Доброгостовское водохранилище, Доброгостов (Львовская область)

"Аквамарин", село Некрасово (Винницкая область) — на сайте указан возможный выкуп осетра по цене — 700 грн/кг

Пруд Самострелы (Ровенская область).

Среди поклонников спортивной рыбалки – народный артист Украины Анатолий Гнатюк. Своего первого осетра он поймал как раз накануне полнолуния на Львовщине.

Осетр ловится лучше весной и осенью, когда вода становится прохладнее, а рыба активнее питается. Особенность рыбалки на осетра состоит в том, что он держится у дна, поэтому рыбаки используют донные снасти и крепкую леску — эта рыба может весить десятки килограммов и оказывать серьезное сопротивление. Клев осетра — редкая удача, ведь он требователен к наживке и осторожен.

