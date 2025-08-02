"Укрзализныця" изменила решение о продаже билетов через "Дію", но страсти не утихают

УЗ пересмотрела предварительные планы

Решение "Укрзализныци" о продаже билетов на поезда по Дія.Підпис вызвало шквал критики, из-за чего перевозчик несколько смягчил правила, вступившие в силу с 1 августа. Вместо обязательной продажи билетов с верификацией через Дію на пять рейсов, ее ввели только для трех, и это не единственное смягчение.

Как должны были продаваться билеты на поезда с 1 августа

"Укрзализныця" объявила, что с 1 августа будет введена обязательная верификация через Дія.Підпис для покупки билетов на пять популярных рейсов. Объяснили это борьбой с перекупщиками. Через кассы продажа билетов на эти поезда не должна была осуществляться.

На первом этапе верификацию планировали ввести для следующих рейсов:

№105/106 Одесса — Киев;

№91/92 Львов — Киев;

№29/30 Киев — Ужгород;

№12 Львов — Одесса;

№27/28 Киев — Чоп.

Под давлением общественности УЗ изменила собственное решение

Однако эти планы вызвали резкую критику украинцев. Люди указывали, что это ограничение прав граждан — ведь не все имеют (и обязаны иметь) Дію. Также есть люди, у которых нет смартфонов, а есть кнопочные телефоны. Даже нардеп обратилась к Укрзализныце с призывом пересмотреть свои намерения. В результате 1 августа УЗ объявила, что несколько откорректировала свои планы.

Как продают билеты на поезда с 1 августа

Прислушались к пассажирам и изменили количество рейсов, для которых вводим верификацию через Дія.Підпис в тестовом режиме с 1 августа. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам, — заявили в УЗ.

Таким образом, вместо пяти поездов обязательная верификация вводится только для трех. Речь идет о таких внутренних рейсах:

№29/30 Киев — Ужгород,

№12 Львов — Одесса,

№27/28 Киев — Чоп.

Чтобы приобрести или вернуть билеты на эти поезда, пассажирам нужно будет верифицировать аккаунт в приложении "Укрзализныци". Однако для тех пассажиров, у которых нет паспортов нового образца, билеты на эти поезда можно будет приобрести в некоторых кассах:

в Чопе (касса №2); в Ужгороде (касса №2); во Львове (касса №1); в Одессе (кассы №14 и №2); в Киеве (касса №21 и 22).

Мы внимательно следим за результатами пилотного запуска, чтобы решить, расширим ли практику на другие рейсы, добавили в Укрзализныци.

Как украинцы отреагировали на изменение решения УЗ

Однако украинцы не изменили своего отношения к продаже билетов на поезда через Дію, они не видят особой разницы, речь идет о пяти или трех рейсах. Многие уверены, что это ограничение прав граждан, которые не обязаны пользоваться Дією. Также пишут, что УЗ искусственно усложняет жизнь людей, не имеющих этого приложения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети появилась шутка, как украинцы будут готовиться к верификации через Дія.Підпис. Шутка построена на фрагменте известного американского фильма "Американский психопат".