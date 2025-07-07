Скандал вокруг законопроекта Defense City: глава объединения ФРУ Дефенс назвал 7 пунктов, которые должны понимать украинцы

Defence City – это системная инвестиция в национальную безопасность и устойчивость государства

Глава объединения ФРУ Дефенс Игорь Фоменко назвал ключевые моменты, которые следует понимать по законопроекту 13423 Defence City.

По словам Фоменко, цель этой инициативы – это системная инвестиция в национальную безопасность и устойчивость государства. Механизмы Defence City предлагают украинским производителям налоговые льготы, упрощение таможенных процедур, поддержку процессов релокации производственных мощностей.

Что касается пункта, который вводит мораторий на уголовно-правовые мероприятия по резидентам Defence City и определенные особенности уголовного производства, то он все еще является предметом активной общественной дискуссии. Поэтому Фоменко называет семь основных пунктов, которые следует понимать в этом вопросе.

Предупреждение общества и основе аргументы

1. Авторы предлагают полную амнистию за преступления в закупках оружия.

Фоменко утверждает, что это не так, ведь проект №13423 не предлагает "полной амнистии" — факта совершения преступления должностным лицом резидента Defence City недостаточно для освобождения от ответственности. Предусмотрен трехступенчатый тест (новая ст. 43-2 УКУ), который должен быть достигнут одновременно, чтобы деяние не считалось уголовно противоправным.

Основные условия:

деяние направлено на надлежащее исполнение государственного контракта по оборонным закупкам;

деяние было необходимо для достижения значительной общественно полезной цели, связанной с укреплением обороноспособности государства;

совершенное деяние не создало угрозы для жизни других людей или угрозы экологической катастрофы.

Когда эти три условия выполнены одновременно, действие не будет считаться уголовно противоправным, отмечает Фоменко.

2. Служащие Минобороны будут избегать ответственности за схемы в поставке оружия.

По словам Фоменко, трехступенчатый тест отсекает коррупционные преступления и деятельность по поставке некачественных товаров и завышению цен. А сам законопроект не предусматривает никакой амнистии и вообще не содержит упоминаний о госслужащих.

3. Если предприятие включат в Перечень МОУ после совершения правонарушения, то все предыдущие, даже преступные действия, амнистируются.

Председатель объединения подчеркивает: "Акт включения предприятия в Перечень не является основанием для амнистии. Любое деяние, в том числе совершенное до включения в Перечень, должно соответствовать вышеуказанному трехступенчатому тесту. Также законопроект предусматривает более узкий перечень преступлений".

4. Отсутствие объективных критериев для фактической амнистии. Категории "общественно полезная цель" или "укрепление обороноспособности" дискуссионны и позволяют избежать ответственности.

Это предубеждения, по мнению Фоменко, разбивает тот факт, что вину подсудимого доказывает прокурор. То есть только он может сделать так, что какая-нибудь компания или человек будут виноваты. Однако даже если списывать это на предвзятость мнения, трудно представить суд, где предложение взятки направлено на "укрепление обороноспособности государства".

5. Законопроект предусматривает, что НАБУ и САП не могут расследовать злоупотребления в оборонной сфере.

"Это — откровенная дезинформация. Никакое положение документа не предусматривает остановку уголовного производства. Единственное изменение состоит в том, что отдельные процессуальные действия (задержание, избрание меры пресечения, арест имущества, обыск и т.п.) потребуют согласования Генпрокурора", — подчеркнул Фоменко.

6. Абсолютная концентрация полномочий в руках Генпрокурора создает ручной режим привлечения к ответственности и политизирует расследование.

Это предубеждение, по словам председателя объединения, выглядит как манипуляция и не основывается на действующем законодательстве. Ведь этот упрек полностью игнорирует ключевую функцию прокуратуры — надзор за соблюдением законов органами досудебного следствия.

7. Чрезмерная концентрация полномочий в Минобороны. Министерство сможет раздавать иммунитет от уголовного преследования, что создаст коррупционные риски.

Фоменко отмечает, что в законопроекте речь идет исключительно о налоговых льготах, защите информации, упрощении таможенных процедур, экспорте оружия и т.д. Никаких "иммунитетов" там нет.

Резюмируя, глава объединения добавил, что Минобороны будет только включать предприятия в перечень, что будет начальным условием для применения упомянутых предохранителей, которые будут тщательно и комплексно контролироваться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что антикоррупционщик Юрий Гудыменко подверг критике законопроекты Defence City.