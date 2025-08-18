Зачем была нужна Курская операция и удержание Бахмута: Сырский раскрыл стратегический секрет

Оборона Бахмута и наступление в Курской области были важны.

Обороной Бахмута в 2023 году командовал Александр Сырский. Его в тот период часто критиковали именно из-за нее. Тогда борьба за этот город длилась много месяцев и привела к большим потерям со стороны Украины, но потери России были гораздо больше.

Об этом главнокомандующий ВСУ отметил в интервью РБК-Украина. Сырский напомнил, что оборона Бахмута длилась восемь месяцев и основой наступления были вагнеровцы. Это была "самая эффективная структура" в армии РФ. Однако именно Бахмут стал концом ЧВК "Группа Вагнера" как организации. Еще тогда потери вагнеровцев были огромными — около 20 тысяч убитыми по оценкам командования ЧВК, и около 23 тысяч — оценка Украины.

Поскольку их потери тогда составляли 50 на 50 убитыми и ранеными, то вместе с ранеными потери насчитывали примерно 40 тысяч. В то время как общая численность группы "Вагнера" составляла до 50 тысяч. То есть "Вагнер" как структура больше не восстановилась Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ

Если бы вагнеровцев не уничтожили в Бахмуте, уверен Сырский, они пошли бы дальше — на Часов Яр, Краматорск, Константиновку, Дружковку, то есть битва за Бахмут спасла большое количество территории. Именно бои в Бахмуте заставили вагнеровцев взыскать свои силы на один город, по каким-то причинам Евгений Пригожин (основатель ЧВК, ныне считающийся погибшим) хотел взять город самостоятельно.

При этом украинские войска нанесли врагу огромные потери — в семь раз больше, чем понесли сами. Сырский назвал это лучшим показателем во время войны.

Исходя из того уровня потерь, которые понес "Вагнер", я уже не учитываю другие российские части, которые тоже участвовали в боях, то, по разным оценкам, соотношение между потерями нашими и противника были 1 к 7 – 1 к 7,7. То есть мы потеряли в семь раз меньше противника. Это самый лучший показатель за время полномасштабной войны. Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ

Курская операция — вопросы те же

Еще одну операцию, где украинские военные проявили чрезвычайную храбрость, а россияне должны были привлечь дополнительные силы, кроме регулярной армии, стало наступление на Курскую область РФ. Для того чтобы вытеснить украинских военных, понадобилась помощь Северной Кореи. Сырский объясняет – там также были огромные потери у врага. Даже по оценкам российских аналитиков, россияне несли в пять раз большие потери.

Это тоже лучший показатель за время полномасштабной войны. Возможно, это такая особенность войны, хотя на самом деле это была просто продуманная операция. Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ

