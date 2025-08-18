Из гражданских в командиры: кого Сырский назвал примером для добровольцев (фото)

Бизнесмены, депутаты и активисты стали лидерами в армии

Украинские подразделения прибегают к разным способам мотивировать будущих добровольцев. Одним из путей мотивации может стать пример известных военных, иногда даже не причастных к военному делу до начала вторжения.

Среди таких можно назвать Роберта "Мадяра" Бровди, говорит главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он назвал Бровди примером того, как успешный бизнесмен возглавил новый технологический род войск.

Среди других людей, успешно построивших карьеру в армии, кроме Бровди и Юрия Федоренко (депутата горсовета Киева и командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС"), Сырский назвал еще несколько примеров, в частности отметив, что ушедших из гражданской жизни людей в армию — сотни.

Это Олег Ширяев, командующий 225-м штурмовым полком. Это также Юрий Гаркавый, командующий 425 отдельным штурмовым полком. Это Валентин Манько, возглавляющий штурмовые войска Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ

Приметка: Валентин Манько возглавляет управление штурмовыми подразделениями ВСУ.

Олег Ширяев с Александром Сырским

Юрий Гаркавый

Валентин Манько

Сырский также отметил, что и штурмовые войска, и Силы беспилотных систем показывают чрезвычайную эффективность, а их лидеры максимально раскрыли военные способности во время полномасштабной войны. Таких людей нужно поддерживать, ведь важна характеристика командира — какой ценой сможет ли он выполнить задачу.

Эффективный командир – это залог успеха. Неэффективный командир – это потеря наших военнослужащих и территорий. Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ

Ранее "Телеграф" рассказывал о гражданском и военном пути командующего Силами беспилотных систем, Роберта "Мадяра" Бровди. Еще несколько месяцев назад его сравнивали с президентом США Дональдом Трампом из-за того, что он выходец из бизнес-среды и не было известно, как он себя проявит в должности.