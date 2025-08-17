Математика хромает. Трампу объяснили, сколько на самом деле Россия оккупировала территории в Украине

В процентах назвали цифру

Бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social перепостил сообщение, где утверждается, что Украина "должна согласиться на потерю части территорий России". Перед этим на телеканалеFox News сенатор Марко Рубио отрицает предположение, что лидер США якобы поддерживает идею передачи территорий.

На новый репост Трампа ответил украинский журналист Роман Шрайк . Он напомнил о реальных данных о территориях, находящихся под российской оккупацией.

Шрайк объяснил, что в 2014-2015 годах Украина потеряла около 8% территории. После начала полномасштабного вторжения, только за первые полгода, страна потеряла еще 13%. Однако уже осенью 2022 года Вооруженным силам удалось отвоевать 3% захваченных земель.

Сообщение Дональда Трампа

Далее, по его словам, ситуация оставалась относительно стабильной . В 2023 году изменений в контролируемых территориях не было. В 2024-м потери составили примерно 0,5%, а в 2025-м еще 0,4%.

В августе 2025 года Россия контролирует меньше, чем контролировала в августе 2022 года (19% и 21%), написал Шрайк

Поэтому, судя по словам Шрайко, утверждения о "неизбежной потере новых земель" не соответствуют действительности. Украина сумела стабилизировать фронт и постепенно уменьшает простор для российской агрессии.

Кроме этого, аналитики DeepState также отреагировали на сообщение Трампа. Там рассказали, сколько территорий оккупировала Россия.

В сообщении говорится , что за последние 1010 дней войны враг оккупировал менее 1 процента территории Украины.

Аналитики отмечают, что начиная с 12 ноября 2022 года (оккупировано на дату — 114 489 кв км) по сегодняшний день (114 493 кв км) враг оккупировал 5842 кв км украинской территории. Это составляет 0,96781% от всей площади Украинского государства в международно признанных границах.

К сожалению, россияне имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения. Но благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях удалось вернуть большую часть. После 12 ноября 2022 года враг продолжал активные наступательные действия, которые с незначительными перерывами продолжаются до сих пор. Кто не помнит, то осенью продолжалось активное наступление кацапа на Бахмут. Надеемся эти цифры дойдут до наших американских партнеров, потому что математика у них хромает, пишут аналитики DeepState

