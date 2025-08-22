Adidas вместо "Абибаса". Что лучше гарантий безопасности НАТО Украине

Военный эксперт объяснил, почему не верит в 5 статью устава НАТО

Киеву нужны не обещания Запада применить 5-ю статью устава НАТО в случае новой агрессии России против Украины, а производство западными компаниями разных видов оружия на нашей территории. Это станет более надежным залогом мира и нашей территориальной неприкосновенности.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак. Он объяснил, почему не верит в гарантию безопасности Запада Украине.

По его словам, в случае нападения на Украину союзники берут тайм-аут на 24 часа, чтобы определиться, что делать дальше и как помогать Украине.

— Я хорошо информированный оптимист, поэтому считаю эту историю очень пессимистичной, она "не взлетает". Объясню простыми аналогиями. Есть часы Rolex, а есть Roleks. Есть Adidas, а есть Abibas. Вот нам предлагают что-то вроде "Абибаса" — что-то непонятное исключительно для того, чтобы как-то удовлетворить наши требования. Вы хотели гарантии, вот держите, только отстаньте от нас, — говорит военный эксперт.

Он напомнил, что даже трижды ратифицированные соглашения последующие правительства и президенты западных стран могут "забыть" и не вспоминать.

— Украина подписала почти три десятка разных договоров во время этой войны. Где они? Почему о них не вспоминают? Нет механизма, чтобы заставить, например, Германию выполнять обязательства, взятые на себя лет пять назад, — говорит экс-сотрудник СБУ.

По его убеждению, лучшим предохранителем для Киева является политическое разрешение крупных стран позволить разместить в Украине свое производство.

— К примеру, компания Boeing может производить и ремонтировать оружие. Они работают в Украине, платят налоги, создают рабочие места, мы покупаем что-то, а что-то выходит на внешний рынок. Плюс — лицензионная сборка. И пусть это будет что-то морально устаревшее, но очень дешевое, эффективное и надежное, — говорит Иван Ступак.

В качестве примера он назвал производство в Украине БМП Bradley и до сих пор очень популярных вертолетов времен Вьетнамской войны Bell UH-1 "Iroquois" (также известный как "Huey")

— Вот в таком ключе нам действительно будет это важно, а не договоры и бумажки, когда от нас отвернутся и скажут: "Мы ничего не обещали. Простите, сейчас нет возможности", — подытожил военный эксперт.

