Есть 4 сценария. Какие гарантии безопасности могут предложить Украине США и Европа?

Среди вариантов – механизм коллективной безопасности, согласно статье 5 НАТО

Западные страны ищут эффективные гарантии безопасности для Украины, чтобы сдержать Россию и избежать новой масштабной войны. Администрация США и европейские партнеры активно обсуждают возможные стратегии поддержки Киева, вдохновленные опытом Японии и Южной Кореи.

Об этом сообщила Лариса Браун, редактор по вопросам обороны в газете "The Times". По ее словам, руководители оборонных ведомств работают в ускоренном режиме, чтобы разработать план, который обеспечил бы реалистическую безопасность Украины и получил поддержку Соединенных Штатов.

Глава оборонного учреждения Великобритании Тони Радакин направляется в США для детальных переговоров, а от участия Европы в значительной степени зависит, насколько сильным будет сдерживающий сигнал для президента РФ Владимира Путина. Амбициозные предложения по созданию наземных сил под руководством Британии и Франции пока считаются маловероятными, поэтому "коалиция желающих" сосредотачивается на контроле воздушного и морского пространства, а также на подготовке украинских военных.

Возможные варианты гарантий безопасности для Украины

1. Обучение войск внутри Украины

Карта боевых действий и оккупированных территорий Украины

Великобритания и Франция могут направить тысячи военных в западную часть Украины, чтобы обучать ВСУ логистике, тактике и использованию вооружения, одновременно обеспечивая патрулирование воздушного пространства с помощью истребителей Typhoon и F-35. США продолжат оказывать разведывательную поддержку и системы ПВО, готовые к реакции в случае угрозы со стороны России.

Британский истребитель "Тайфун" и истребитель-бомбардировщик F-35

2. Защита территории с воздуха

В этом сценарии коалиция фокусируется на воздушном патрулировании и использовании дронов для мониторинга активности на границе. В случае нарушения соглашений Кремлем союзники могут применить санкции или даже бесполетную зону, хотя ее введение потребует значительных ресурсов.

3. Расширение защиты по аналогии со статьей 5 НАТО

Соединенные Штаты могут предложить Украине механизм коллективной безопасности, подобный положению статьи 5, согласно которому нападение на одну страну рассматривается как нападение на всех членов союза. Для эффективности такое соглашение потребует ратификации парламентами стран-участниц.

4. Создание альянса безопасности по модели Японии

Отношения Киева с Западом можно формализовать наподобие договоров безопасности США с Японией или Южной Кореей. Это предполагает обязательство союзников защищать Украину в случае нападения, а также возможное присутствие западных военных на украинской территории. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон и другие стороны признают право Украины заключать такие соглашения после завершения войны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия снова пытается продвинуть свое видение гарантий безопасности для Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, какие-либо переговоры без участия Москвы "не имеют никакого смысла".