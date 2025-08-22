Adidas замість "Абібасу". Що краще за безпекові гарантії НАТО Україні

Військовий експерт пояснив, чому не вірить у 5 статтю статуту НАТО

Києву потрібні не обіцянки Заходу застосувати 5-ту статтю статуту НАТО у разі нової агресії Росії проти України, а виробництво західними компаніями різних видів зброї на нашій території. Це стане більш надійно запорукою миру і нашої територіальної недоторканності.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак. Він пояснив, чому не вірить у гарантії безпеки Заходу Україні.

За його словами, у разі нападу на Україну союзники беруть тайм-аут на 24 години, щоб визначитися, що робити далі і як допомагати Україні.

— Я добре поінформований оптиміст, тому вважаю цю історію дуже песимістичною, вона "не злітає". Поясню простими аналогіями. Є годинник Rolex, а є Roleks. Є Adidas, а є Abibas. От нам пропонують щось на кшталт "Абібасу" — щось незрозуміле виключно для того, щоб якось задовільнити наші вимоги. Ви хотіли гарантії, ось тримайте, тільки відчепіться від нас, — каже військовий експерт.

Він нагадав, що навіть тричі ратифіковані угоди наступні уряди та президенти західних країн можуть "забути" і не згадувати.

— Україна підписала майже три десятки різноманітних договорів під час цієї війни. Де вони? Чому про них не згадують? Нема механізму, щоб змусити, наприклад, Німеччину виконувати зобов'язання, взяті на себе років п'ять тому, — каже експрацівник СБУ.

На його переконання, найкращим "запобіжником" для Києва є політичний дозвіл великих країн дозволити розмістити в Україні своє виробництво.

— Наприклад, компанія Boeing може виробляти і ремонтувати зброю. Вони працюють в Україні, сплачують тут податки, створюють робочі місця, ми купуємо щось, а щось виходить на зовнішній ринок. Плюс — ліцензійне складання. І хай це буде щось морально застаріле, але надзвичайно дешеве, ефективне та надійне, — каже Іван Ступак.

Як приклад він назвав виробництво в Україні БМП Bradley та досі дуже популярних гелікоптерів часів В'єтнамської війни Bell UH-1 "Iroquois" (також відомий як "Huey")

— Ось в такому ключі нам дійсно буде це важливо, а не договори і папірці, коли від нас відвернуться і скажуть: "Ми нічого не обіцяли. Вибачайте, зараз можливості нема", — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, політичний аналітик Тарас Загородній пояснив "Телеграфу", чому не вірить у західні гарантії безпеки Україні.