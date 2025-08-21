"Будапешт" номер два? Гарантии безопасности Украине не предусматривают прямых обязательств, пишут СМИ

В реальности вариант "натовских" гарантий обяжет страны "обсудить", должны ли они оказать помощь

У "гарантий безопасности, как в НАТО", которые сейчас обсуждаются партнерами Украины, есть неприятный нюанс, который может превратить эти гарантии в фикцию. На самом деле они не будут предусматривать прямое обязательство союзников вставать на защиту Украины, если Россия снова решит на нее напасть.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, в реальности вариант "натовских" гарантий обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, в течение 24 часов обсудить, должны ли они оказывать Киеву военную помощь.

Источники сказали, что эта военная поддержка может включать предоставление Украине "быстрой оборонной помощи" — возможно, речь идет о поставках вооружения — экономической помощи, "укрепление Вооруженных сил Украины" и введение новых санкций против России. Но она вряд ли будет включать прямую отправку иностранных военных подразделений для помощи в отражении российского вторжения.

Более того, обсуждение не обязывает страны автоматически оказать поддержку: то есть фактически, предлагаемые "гарантии безопасности" могут в реальности превратиться в фикцию типа "Будапештского меморандума".

Отметим, что сейчас западные страны ищут эффективные гарантии безопасности для Украины, чтобы усмирить Россию и избежать новой масштабной войны. Администрация США и европейские партнеры активно обсуждают возможные стратегии поддержки Киева, вдохновленные опытом Японии и Южной Кореи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия снова пытается продвинуть свое видение гарантий безопасности для Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, какие-либо переговоры без участия Москвы "не имеют никакого смысла". А в перечне "гарантов" безопасности Украины затесался верный российский союзник, Китай.

В общей сложности около 10 европейских стран уже готовы отправить войска в Украину после встречи в Белом доме 18 августа. Лидеры европейских стран готовы отправлять военных, поскольку президент США Дональд Трамп предоставил гарантии участия США в усилении защиты Украины.