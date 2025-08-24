Укр

"Укрзализныця" показала новый вагон для людей с особыми потребностями: что в нем есть и как выглядит (видео)

Мария Назарова
Читати українською
24 августа 2025

Разработчик вагонов предусмотрел почти все

На днях ветераны отправились на восстановление за границу в инклюзивном вагоне. Они направляются в Adaptive Sports Center в Колорадо в Америке — один из ведущих центров мира по адаптивному спорту.

У военных есть травмы и ампутации, полученные в бою. После лечения им необходима реабилитация и восстановление. Как выглядит безбарьерный вагон, рассказали и показали в "Укрзализныце".

Вагон, полностью оснащенный для путешествий людей с особыми потребностями, имеет:

  • 4 просторных купе для людей с инвалидностью и сопровождающих;
  • электроподъемник;
  • навигацию шрифтом Брайля;
  • большой туалет с душем, SOS-кнопкой и другими удобствами.

Ранее такой вагон протестировали игроки Луцкой команды по футболу для лиц с ампутированными конечностями "Крестоносцы". Тогда ТСН подробно показало особенности инклюзивного пространства.

Одновременно в вагоне может ехать 24 пассажира с инвалидностью. Он состоит из 4 купе, каждое из которых рассчитано на 6 человек.

При создании безбарьерного пространства работникам УЗ помогала параолимпийская чемпионка Елена Акопян.

В компании отметили, что при необходимости инклюзивное купе или вагон можно заказать в приложении или на сайте "Укрзализныци" во вкладке "сервисы".

В то же время, приобретение билетов на поезда "Укрзализныци" продолжает оставаться серьезным вызовом для украинских пассажиров, особенно на популярные направления. Каждый, кто пытался купить билет в 08:00, хорошо знает, как быстро раскупаются места и как легко оказаться без билета. Есть несколько "лайфхаков", как облегчить процесс покупки.

